Los fallecidos por coronavirus siguen descendiendo en España

Actualizada 10/05/2020 a las 11:49

El número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas es de 143, la cifra más baja desde el 18 de marzo, con lo que el total de víctimas mortales asciende a 26.621, mientras que los contagiados confirmados por PCR repuntan ligeramente hasta 621 nuevos casos y alcanza los 224.390.



Esta última cifra no incluye nuevos casos de contagio confirmados en Madrid, puesto que esta comunidad no los ha actualizado, según advierte la información del Ministerio de Sanidad. En las otras variables (fallecidos, hospitalizados, casos resueltos e ingresos en UCI ) sí están modificados los datos de Madrid respecto a este sábado.



Las infecciones resueltas, que incluyen los enfermos de COVID-19 dados de alta y personas a las que se le ha realizado una prueba serológica pero no se ha podido evidenciar el momento en que contrajeron la enfermedad, ascienden a 136.166 al haberse contabilizado 2.214 en las últimas 24 horas.



Un total de 465 casos han precisado hospitalización (123 en Madrid, 97 en Cataluña y 64 en Castilla y León), con lo que el total es de 122.730.



Los nuevos ingresos en UCI fueron 36, la mitad que el sábado, lo que eleva hasta 11.328 los pacientes atendidos en esa unidades.



Diez comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han registrado ningún ingreso en UCI.



En las últimas 24 horas, Canarias y Cantabria, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no han registrado ningún fallecimiento, mientras que en Aragón, Galicia, Murcia y Navarra se han contabilizado uno en cada una.



Por el contrario, Madrid con 46 fallecidos, Cataluña con 25 y Castilla-La Mancha con 21 han sido las que han sumado mayor número de muertes.



Respecto a los nuevos casos confirmados por PCR, a falta de los datos de la Comunidad de Madrid, Cataluña registra 151, seguida de Castilla y León con 110 y Castilla-La Mancha con 65.



Sobre los casos resueltos, hay un ligero descenso respecto las cifras del día anterior, con 2.214 notificaciones nuevas, lo que eleva el total desde el principio de la pandemia a 136.166.



Por comunidades autónomas, el País Vasco acapara casi un tercio de las infecciones resultas con 661, seguida por Madrid (302), Cataluña (286) y Andalucía (241).



España sigue siendo el país europeo con mayor número de contagios y el cuarto del mundo con más defunciones, por detrás de EE UU, Reino Unido e Italia.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo