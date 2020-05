Las comunidades podrán adelantar o retrasar dos horas las franjas horarias

Actualizada 09/05/2020 a las 12:14

Las comunidades y ciudades autónomas podrán adelantar o retrasar un margen de dos horas en su territorio las franjas horarias establecidas, siempre y cuando no se incremente su duración total, según la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Según han explicado fuentes del Ejecutivo, incluso en las zonas que el lunes entren en la fase 1 de la desescalada, los expertos han recomendado que se mantengan las franjas para realizar deporte y dar paseos con garantías de seguridad, aunque en esas zonas los ciudadanos podrán realizar las nuevas actividades permitidas, como ir a una terraza o a un comercio, en cualquier momento del día.



Tras las peticiones de varios gobiernos autonómicos que alertaron de que la franja establecida para los paseos de los niños coincidían con las de más calor, el Ejecutivo ha decidido dejar en manos de las comunidades autónomas el mover esas horquillas un máximo de dos horas, siempre manteniendo separados los horarios reservados a cada colectivo.



La orden ministerial les habilita para ello y no necesitarán contar con autorización del Gobierno.



Como sucedía hasta ahora, las franjas horarias no serán de aplicación en aquellos municipios y núcleos de población con menos de 5.000 habitantes, en los que se podrá realizar actividad física o dar paseos entre las 6.00 y las 23.00 horas.

Te puede interesar