Sánchez habla con Casado para plantearle la prórroga del estado de alarma

Actualizada 04/05/2020 a las 14:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado esta mañana al líder del PP, Pablo Casado, para plantearle la prórroga del estado de alarma que debe votarse este miércoles del Congreso y que los populares, a día de hoy, rechazan apoyar.



Según han informado fuentes del PP, la llamada se ha producido ya aunque no han especificado si esta conversación ha cambiado la postura del partido.



Sánchez dijo el sábado que este lunes hablaría con los distintos líderes políticos para abordar esta prórroga a partir del día 10 de mayo del decreto ley del estado de alarma, que debe de ser convalidado en el Congreso en el pleno que se celebra este miércoles.



Casado ya ha dicho esta mañana mantener el estado de alarma "no tiene sentido" y su partido no puede "apoyar" la prórroga en los términos en los que se plantea actualmente, aunque sin especificar qué votará en el pleno del Congreso este miércoles porque es algo que decidirá cuando conozca el contenido del decreto.

Te puede interesar