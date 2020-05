España registra el menor número de casos desde el 8M y las muertes no crecen

Actualizada 04/05/2020 a las 12:12

España ha registrado 164 muertes con Covid-19 en las últimas 24 horas, la misma cifra que este domingo, es decir, la cifra de fallecimientos más baja desde el 18 de marzo, según los datos del Ministerio de Sanidad publicados este lunes.



Desde el inicio de la pandemia en han fallecido un total de 25.428 personas, mientras que 121.343 ya se han curado (2.441 más hoy). Este lunes se han notificado 356 nuevos casos, el menor dato desde el 8 de marzo, cuando comenzó la gran escalada de contagios.



El número de sanitarios que han dado positivo asciende a 43.325. A nivel general, han precisado de hospitalización 118.889 personas, 394 desde ayer. Se han producido 10.994 ingresos en cuidados intensivos, 21 más en las últimas 24 horas.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que los datos son "buenos", pero ha puntualizado que podrían estar alterados debido al largo fin de semana, que produce un retraso en la notificación de todas las cifras. Este lunes se ha producido un incremento el 0,16 por ciento en número de positivos. "Los datos nos ponen en una situación muy buena, y hasta cierto punto esperable dado el esfuerzo que hemos hecho todos", ha añadido.



En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, el epidemiólogo ha precisado, además, que las cifras de hoy, al igual que otros días, incorporan datos de pacientes que iniciaron síntomas hace ya "varias semanas" y han sido diagnosticados ahora, y también se están recibiendo resultados de laboratorios de días anteriores, entre otras alteraciones, que el Ministerio de Sanidad está intentando corregir con las comunidades autónomas. Por ello, ha pedido que los datos sean interpretados "con mucha prudencia".



Por otra parte, Simón ha detallado que ha subido un 0,3 por ciento el número de hospitalizados con respecto a este domingo. Así, hay más hospitalizados que nuevos casos este lunes, lo que Simón ha achacado a "retrasos en la notificación" de hospitalizaciones, que a su juicio pueden deberse a pacientes que han dado positivo ahora por PCR pero que ya estuvieron ingresados, o a otros que han evolucionado en sintomatología hasta necesitar ingreso.



Mirando los parámetros de hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos, Simón ha dibujado una "evolución muy favorable". "Tenemos datos muy buenos si los desgranamos por comunidades autónomas. Los datos son buenos, pero hay que tener cuidado con la interpretación de los días después de un fin de semana largo. Y tenemos que tener muy claro que, aunque los datos vayan bien, no nos elimina en absoluto del riesgo de rebrote", ha insistido.



DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Por comunidades autónomas, Andalucía suma 19 nuevos contagios, Aragón 24, Asturias 1, Baleares cero, Canarias cuatro, Cantabria uno, Castilla-La Mancha 33, Castilla y León 51, Cataluña 132, Ceuta cero, Comunidad Valenciana ninguno, Extremadura 5, Galicia 44, Madrid uno, Melilla dos, Murcia cero, Navarra 16, País Vasco 14 y La Rioja 9.



En fallecidos, Andalucía añade siete, Aragón uno, Asturias cuatro, Baleares ninguno, Canarias uno, Cantabria dos, Castilla-La Mancha 25, Castilla y León 18, Cataluña 35, Ceuta ninguno, Comunidad Valenciana cinco, Extremadura cero, Galicia seis, Madrid 44, Melilla cero, Murcia ninguno, Navarra cuatro, País Vasco doce y La Rioja ninguno.



En cuanto a curados, hay 124 más en Andalucía, 66 en Aragón, 9 en Asturias, diez en Baleares, 16 en Canarias, 22 en Castilla-La Mancha, 44 en Castilla y León, 1.566 en Cataluña, uno en Ceuta, 59 en Comunidad Valenciana, 18 en Extremadura, 159 en Galicia, 104 en Madrid, tres en Melilla, 17 en Murcia, 83 en Navarra, 131 en País Vasco y 15 en La Rioja.



Un total de 12 personas han precisado de hospitalización en las últimas 24 horas en Andalucía, 7 en Aragón, 19 en Asturias, tres en Baleares, ninguna en Canarias, una en Cantabria, 22 en Castilla-La Mancha, 38 en Castilla y León, 64 en Cataluña, ninguna en Ceuta, 23 en Comunidad Valenciana, 15 en Extremadura, ocho en Galicia, 144 en Madrid, cero en Melilla, cuatro en Murcia, cuatro en Navarra, 27 en País Vasco y 3 en La Rioja.



Con respecto a los ingresos en UCI, dos se han producido en Andalucía, otros dos en Castilla-La Mancha, uno en Castilla y León, tres en Cataluña, dos en Comunidad Valenciana, diez en Madrid y uno en País Vasco. El resto de comunidades autónomas no ha informado de ningún traslado a cuidados intensivos en las últimas 24 horas.

