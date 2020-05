Los padres podrán salir a hacer deporte y también a pasear con sus hijos

Actualizada 01/05/2020 a las 14:47

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que es totalmente compatible que una persona salga a correr o pasear y al margen pueda salir a la calle con sus hijos.

Simón ha respondido así en rueda de prensa a una pregunta sobre si existe algún problema en que un padre o una madre pueda salir a pasear con sus hijos y también a hacer deporte de forma individual.



"Si una persona sale a hacer deporte por la mañana en la franja horaria que le corresponde y luego es el padre que va a dar el paseo con su niño, no entiendo porque tiene que haber ninguna incompatibilidad entre ambas", ha señalado Simón.



Ha recordado que ambas "son actividades diferentes" y que así "esta especificado en las normas", más aun cuando se dan casos de familias monoparentales en las que la misma persona es la que va a hacer ambas actividades.



En este punto, ha querido dejar claro el porqué se ponen horarios para afrontar a partir de mañana las nuevas medidas de alivio en la desescalada que implican paseos y actividades deportivas.



"Todo esto ni se hace ni se propone con la intención de atrapar o pillar a las personas en infracciones, sino para controlar la transmisión de un virus", ha subrayado el experto que ha pedido "ser sensatos y entender nuestra corresponsabilidad en este proceso".



Simón ha dicho que "nadie está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa" pero "no se pueden dar situaciones que pongan en riesgo la salud de todos".



Por eso ha pedido "un poquito de lógica, sensatez y tratar de pensar un poco en la comunidad y no en mi beneficio individual" para que entre todos se pueda "iniciar estas medidas de forma coherente" sin que supongan un riesgo para la población y "sin que volvamos a tener esos temidos repuntes de casos, que pueden ser un paso atrás muy duro para toda la población".



Y pese a que se puedan dar "situaciones excepcionales", porque las medidas son generales, ha destacado "todo el mundo sabe ya cuales son las medidas fundamentales para reducir la transmisión" del virus.