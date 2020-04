Una orden ministerial regulará las salidas de los deportistas y los paseos de adultos

Actualizada 29/04/2020 a las 18:44

El Ministerio de Sanidad dictará este jueves la orden que regulará las salidas a partir del sábado para hacer ejercicio físico y para que paseen los adultos. Los técnicos todavía estaban debatiendo este miércoles detalles sobre esta regulación que se publicará el BOE el viernes o el sábado. El tema que más controversia plantea a los expertos es limitar estas salidas de esparcimiento y deportivas de los adultos a una franja horaria para evitar que coincidan en el menor tiempo posible en los espacios públicos con los niños (que por ahora tienen permiso de salida de 9 a 21 horas, aunque estas horas podrían cambiar) y con los mayores de 65 años, que a partir de lunes 4 tendrán también su tiempo propio para estar en la calle.

Las polémicas imágenes del domingo pasado con importantes concentraciones de mayores y pequeños aprovechando el primer día de permiso de salida para los niños han provocado que los expertos se replanteen su idea inicial, que era la de no establecer turnos. En Sanidad, encima de la mesa, tienen las propuestas de todas las comunidades para fijar franjas horarias y este mismo miércoles el titular de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido que las propuestas de las autonomías se van a estudiar.

La mayoría de los expertos de Moncloa apuestan por limitar esas salidas de los adultos, sobre todo para hacer deporte, a las primeras y últimas horas del día y circunscribir el permiso a un tiempo limitado, obligando además a los adultos a no alejarse de una distancia determinada del domicilio. En el caso de los deportistas, las salidas serán siempre individuales y queda totalmente prohibida la práctica de deportes colectivos o de que equipo.

Los técnicos además estudian si hacer o no obligatorio el uso de mascarillas para los deportistas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que los deportistas en carrera o en bicicleta puedan infectar a mayor distancia. "Una cosa es pasear y otra es hacer deporte. El esfuerzo genera respiraciones y exhalaciones más potentes, además de sudor y otras variables que pueden generar riesgo", ha apuntado esta misma semana. No obstante, el responsable de Sanidad ha puesto en duda que sea factible para muchos deportistas usar la mascarilla. Sin embargo, en los documentos de Sanidad sobre el plan de desescalada presentado por el presidente Pedro Sánchez se ordena el uso de mascarilla "en deportes no acuáticos siempre que sea posible".