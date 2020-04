Simón emplaza a los resultados de la encuesta antes de hacer test masivos

Actualizada 24/04/2020 a las 14:38

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que la decisión de realizar test masivos de coronavirus a toda la población "no se puede valorar a la ligera" y que es mejor esperar a conocer los resultados del estudio de seroprevalencia.



Preguntado en rueda de prensa por si considera conveniente realizar pruebas de detección del coronavirus a toda la población, Simón ha reconocido que es algo que se está discutiendo en la actualidad en la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y habrá una propuesta que se discutirá "en niveles superiores en breve".



Este experto cree que este tipo de pruebas puede tener un interés especial si se realiza en determinados colectivos, como el personal sanitario, pero "plantear estrategias de este tipo en las que toda la población tenga acceso (a las pruebas), sobre todo si son asintomáticas, no se puede valorar a la ligera".



Considera que el estudio nacional de seroprevalencia que comenzará la próxima semana ofrecerá "una idea clara del porcentaje de población que ha sido afectada durante esta gran honda epidémica" y, una vez que tengamos esos resultados, "podríamos plantear la necesidad o no de hacer pruebas masivas a toda la población".



No obstante, Simón ha señalado que no recuerda ninguna situación de salud en la que se haya hecho una prueba masiva a toda la población, "salvo las que se hacen a los recién nacidos".



"Creo que lo más prudente para plantear este tipo de estrategias es esperar al resultado del estudio de seroprevalencia", ha concluido.



Sobre cómo ha podido afectar al número de contagios la vuelta a la actividad de los trabajadores que han disfrutado del permiso retribuido recuperable, Simón ha dicho que "no ha tenido un impacto importante", aunque ha advertido de que todavía habrá que darse un margen de algún día para asegurarse de que esto es así.



"Sí que ha podido suavizar en algún punto concreto la evolución, pero en principio, a nivel global, no ha tenido un impacto importante en la transmisión y se mantiene más o menos en los mismos niveles que durante el periodo del retribuido recuperable", ha explicado.

