Simón dice que permitir hacer deporte y que los mayores paseen "está sobre la mesa"

Actualizada 19/04/2020 a las 14:00

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha señalado que permitir a los adultos salir a hacer deporte de manera individual y que las personas mayores salgan a pasear "son medidas que siempre están sobre la mesa".



"Estas medidas están siempre sobre la mesa, todos los profesionales sanitarios las hemos planteado pero requiere un control muy estricto", ha subrayado este domingo el doctor Simón durante su comparecencia en la rueda de prensa del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.



Para el experto del Ministerio de Sanidad, hay medidas "que se pueden ir permitiendo progresivamente", aunque ha matizado que las nuevas modificaciones se irán incluyendo al partir del próximo 26 de abril.



"Entiendo que estas medidas se incluirán en los próximos decretos progresivamente. No creo que seamos ni más ni menos disciplinados que otros ciudadanos", ha comentado Simón, destacando que el objetivo es proponer medidas "que se puedan implementar correctamente y no que se queden en un papel".



Al ser preguntado por la posibilidad de permitir que las personas mayores salgan a pasear, el doctor ha resaltado que es uno de los puntos que el comité científico "ha discutido mucho" y que es "otra de las opciones que se pone encima de la mesa".



En este sentido, ha explicado que las personas mayores "tienen que plantearse como posible grupo para poder ejercitarse" y ha apuntado que lo que se va a permitir o no "dependerá del Real Decreto nuevo que se emitirá en los próximos días". "Es uno de los puntos que el comité científico ha puesto sobre la mesa", ha sentenciado.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.