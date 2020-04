Casado reprocha a Sánchez que no hable con el PP para prorrogar el estado de alarma

Actualizada 19/04/2020 a las 11:34

El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya avisado a los populares "de su intención de prorrogar el estado de alarma".



En un mensaje en Twitter, Casado, que este lunes mantiene una reunión telemática con el presidente del Gobierno, advierte al presidente de Gobierno que "no es lógico plantear una mesa de reconstrucción con los partidos que quieren destruir España".



"Apoyamos al Gobierno para salvar vidas, no para arruinar la economía, ni hacernos responsables de sus errores", subraya el líder del PP en la red social.

