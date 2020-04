Sánchez e Iglesias pactan poner en marcha en mayo el Ingreso Mínimo Vital

15/04/2020 a las 20:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, han pactado poner en marcha ya en el mes de mayo el Ingreso Mínimo Vital en el que está trabajando el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, con la colaboración del departamento del líder de Unidas Podemos.



Fuentes de la vicepresidencia segunda han explicado a Europa Press que Iglesias y Sánchez hablaron este martes por la tarde de la medida y los tiempos, y llegaron al acuerdo de que esta ayuda empiece a funcionar desde el mes de mayo, como pedía el vicepresidente. Además, han informado de que Iglesias y Escrivá se encargarán de presentar los detalles de la medida este jueves.



Unidas Podemos lleva semanas presionando para que se apruebe cuanto antes esta prestación, al menos una modalidad "puente", hasta que estuviera listo el ingreso mínimo vital definitivo. Sin embargo, hasta ahora se había topado con las reticencias de algunos sectores del Gobierno, que preferían madurar más la iniciativa y prepararla para los próximos "meses", tal y como señaló este mismo martes la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero. Finalmente, Iglesias y Sánchez han acordado que empiece a funcionar en mayo.



El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración ha avanzado este miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso, que la medida valorará la situación de los hogares, no la del individuo, y que un 10% de los beneficiarios serían familias monoparentales, es decir, entre 90.000 y 100.000.



No obstante, Escrivá ha reconocido que aún no cuenta con toda la información que le requieren porque sus funcionarios está diseñando este "reto" en "tiempo récord". Lo que sí ha indicado es que se está trabajando para que se pueda poner en marcha "en semanas" -finalmente será en mayo- y que llegue "a quien tiene que llegar".



En este sentido, ha apuntado que la renta mínima tendrá un "itinerario de inclusión" que pondrá especial atención en la situación de las familias y no del individuo, porque su objetivo es "llegar a los umbrales de protección" según la estructura de cada hogar, incluidos los monoparentales.



Escrivá ha explicado, además, que será "complementaria" a las ayudas similares que ya existen en las comunidades autónomas y ayudarán a acabar con la "pobreza extrema" que viven muchas familias del país. De hecho, ha indicado que el porcentaje de España en este sentido, es "de los más altos de Europa".