Qué son las arcas de Noé y a quiénes afectaría

Actualizada 08/04/2020 a las 13:52

El pasado 5 de abril, Pedro Sánchez pedía a los presidentes autonómicos que elaboraran una lista de instalaciones en las que poder atender a personas con síntomas leves por coronavirus y asintomáticas pero positivas en el test. Surge entonces con fuerza un término, las ‘arcas de Noé’. Este tipo de instalaciones surgieron en la provincia china de Wuhan, origen del brote, cuando la epidemia comenzaba a mostrar datos preocupantes. Los sanitarios decidieron crear la denominadas ‘arcas de Noé’, unos hospitales en los que aislar casos leves con el fin de evitar la propagación del virus. En España, a mediados de marzo, el Ministerio de Sanidad no las descartaba y dejaba esta decisión en manos de las comunidades autónomas.

Es ahora, con la petición del presidente del Gobierno, cuando ha vuelto a salir al escenario público la posibilidad de poner en marcha en España este tipo de lugares. Sin embargo, en los últimos días han surgido toda una serie de dudas legales sobre la posibilidad de un confinamiento obligatorio fuera del domicilio de los afectados. Este martes, el Ejecutivo parecía dar marcha atrás al especificar que se trata solo de una medida que se está valorando dentro de los diferentes escenarios que se plantean tras el fin del estado de alarma.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, precisaba: "Ese listado de infraestructuras que se ha pedido es orientativo (…) pero si no lo necesitamos, no pasa nada". Asimismo añadía que estas ‘arcas de Noé’ se contemplan “en algunos de esos escenarios y es prematuro saber de qué grupo de personas hablamos, si definitivamente se va a adoptar en general, si va ser restringido a determinados conceptos". Para, por último, añadir que se utilizaría solo en casos de personas que por "condiciones de seguridad" no pudieran seguir el aislamiento en sus propios domicilios.