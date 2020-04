El Gobierno asegura que aún no se sabe si será necesario aislar a los asintomáticos

Actualizada 07/04/2020 a las 16:48

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha precisado este martes que aún no se sabe si será necesario que las personas asintomáticas, que den positivo en coronavirus y no puedan pasar la cuarentena en sus casas, tengan que ser aisladas en infraestructuras.



Montero ha hecho estas consideraciones en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Ministros, donde se le ha preguntado si será obligatorio o voluntario que las personas asintomáticas que den positivo sean aisladas fuera de sus domicilios.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó este domingo a las comunidades a que antes del próximo viernes le enumeren en un listado las infraestructuras que puedan acoger, en cuanto sea necesario, a personas a las que se les ha diagnosticado la COVID-19 pero son asintomáticas.



Montero ha dicho que es uno de los escenarios que están estudiando los técnicos sanitarios, "la posibilidad de disponer de infraestructuras añadidas para poder albergar a quien no puedan realizar el aislamiento en su hogar. Está contemplado en alguno de esos escenarios", ha comentado.



Pero ha dicho que "es prematuro aún saber ni de qué tipos de personas hablamos y si se va a adoptar de forma general o restringido a determinados casos concretos".



Se trataría, no obstante, según ha remarcado, de personas que no puedan hacer la cuarentena en casa y para que la hicieran "en las condiciones de seguridad que las circunstancias sanitarias exigen".



Por eso, el listado de infraestructuras que se ha pedido es un listado "tentativo", y que sirve para avanzar si finalmente se decide que es necesario.