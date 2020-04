Simón reconoce que los test rápidos recibidos esta semana "no son perfectos"

Actualizada 02/04/2020 a las 14:45

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que los test rápidos que se han recibido esta semana "no son perfectos" porque no detectan la enfermedad desde el primer día y ha admitido que en algunos casos será necesario confirmar el resultado con una PCR.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus y a través de una videoconferencia, Simón ha explicado que estos test han sido validados ya en el Centro Nacional de Microbiología y a partir de ahora se van a comenzar a usar para objetivos concretos.



Ha detallado que al detectar los anticuerpos -las defensas que se generan frente al virus- no se pueden utilizar en la fase inicial de la enfermedad, pero sí que sirven para valorar el diagnóstico en personas que lleven unos días de evolución.



Simón ha defendido que el uso de estos test rápidos puede reducir la necesidad de hacer PCR en los laboratorios y se pueden usar a nivel comunitario, en grupos vulnerables que lleven unos días con infección, para descartar o confirmar el contagio y poder asilar a los pacientes afectados.



También ve adecuado su uso para llevar a cabo estudios poblacionales de seroprevalencia que permitan valorar cuál es el estado inmunitario de la comunidad.



"Es cierto que los test rápidos no son perfectos, pero son suficientemente buenos para utilizarlos para todos estos objetivos sabiendo que tienen que reposar también, en algunos casos, sobre un segundo análisis de PCR", ha admitido.



Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado sobre estos test rápidos que tienen una sensibilidad de hasta el 80% y que se van a destinar a acciones de cribado rápido en hospitales y residencias de mayores.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo