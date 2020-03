El Gobierno restringe la publicidad del juego on line durante el confinamiento

Actualizada 31/03/2020 a las 17:57

El Gobierno ha decidido restringir la publicidad de las apuestas on line que hagan referencia al estado de alarma y al coronavirus o inciten al juego usándolos como excusa.



Esta es una de los medidas que ha acordado este martes el Consejo de Ministros y que ha avanzado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa telemática en la que ha argumentado que se restringe la publicidad, ya que "en un contexto de confinamiento se hace más necesario proteger a las personas que tienen problemas con el juego".



Por motivos de salud, el Gobierno protegerá a la ciudadanía más vulnerable de la sobreesposición a la publicidad de apuestas, y por ello no se podrá emitir publicidad en televisión, radio y plataformas de vídeo on line fuera de la franja de 1:00 a 5:00 horas.



Tampoco se podrá emitir publicidad en internet (redes sociales, webs, "e-mail"...) en ningún momento y plantear ofertas de bonos, promociones y regalos que tengan como objetivo la captación o fidelización de clientes.



Sobre la publicidad del juego, el Gobierno ya presentó el pasado 21 de febrero el borrador de un real decreto que la regula. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguró que esta norma prohibirá el 80 por ciento de los anuncios actuales tal y como se emiten hoy y someterá al 20 por ciento a normas mucho más estrictas.



A lo largo de 37 artículos y más de 100 medidas, el proyecto establece un límite horario de 1 a 5 de la madrugada para los anuncios de juego "online", también en plataformas como Youtube, salvo en eventos deportivos, que podrán exhibirse en aquellos que empiecen a partir de las ocho de la tarde tanto en los estadios como en las retransmisiones del mismo.

