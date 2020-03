Illa: "Si no estamos ya en el pico de incidencia, estamos muy cerca de alcanzarlo"

Actualizada 30/03/2020 a las 16:50

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que si España no está en el pico de incidencia de los casos del coronavirus, se está "muy cerca de alcanzarlo", ya que los últimos datos indican que este lunes se ha producido un incremento del 8 por ciento, mientras que la semana pasada fue del 15 por ciento.



En una rueda de prensa conjunta con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Illa ha comentado que todo indica, aunque señala decirlo con "mucha precaución", que se está ante una estabilización y ralentización de la curva epidémica.



No obstante, ha avisado de que si realmente se está llegando al pico, esto "no quiere decir" que no exista una tensión "muy importante" en el sistema sanitario hospitalario y en el uso de recursos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).



Asimismo, Illa se ha referido a la aprobación del permiso obligatorio retribuido y ha avisado de que en España "no se está enfrentando salud y economía", si bien para que haya salud hay que "derrotar al virus" y, para eso, es necesario adoptar estas medidas.

