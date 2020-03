Actualizada 26/03/2020 a las 10:44

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que todas las administraciones públicas trabajan "de manera incansable" para conseguir material sanitario en los mercados internacionales en competencia con otros países: "Estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, las mascarillas... en eso estamos todos".

En declaraciones en Telecinco, la ministra ha explicado así el retraso en la llegada de productos sanitarios comprados en el extranjero, un material que "es escaso en el mercado internacional y todos los países están peleando por el material de China", ha asegurado.

Según Montero, el problema consiste en que "no se están cumpliendo por parte de los proveedores los plazos de entrega", lo que que ha tenido como consecuencia que esta semana se hayan producido entregas inferiores a las previstas, un problema que "se va a a subsanar a lo largo del fin de semana y la semana siguiente".

A estas dificultades se han unido la aparición de "fraudes y especuladores, que quieren aprovecharse" del momento, por lo que es preciso asegurarse de que, lo que llega, "es material seguro, aprobado por la agencia del medicamento y que cuenta con todos los parabienes".

Preguntada por si las compras se comenzaron a hacer con retraso, Montero ha respondido: "No, ¡qué va!. Desde hace dos semanas trabajamos intensamente", pero el problema es que, en un entorno global de falta de material, "se retrasan pedidos o no llegan, o llega otro tipo de material que no habíamos pedido".

"No es un problema de gestión ,es un problema real y mundial, de competencia por hacer acopio, en un momento en que muchos países han prohibido exportaciones de este material", ha afirmado.

"El problema no es de gestión de la compra, de los contratos y las entregas, es un problema de producción mundial", ha asegurado la ministra, quien ha destacado que buena parte de la industria española está en pleno proceso de reconversión, de manera que las empresas textiles puedan fabricar mascarillas y batas o la empresa aeronáutica y del automóvil fabrique respiradores de modo que "en el medio plazo nuestra industria produzca y podamos abastecernos y no dependamos del cierre de fronteras".

La ministra se ha despedido enviando "en calidad de médica, un abrazo virtual a todos los compañeros", y agradeciendo a los medios de comunicación que difundan consejos para evitar el contagio del coronavirus.