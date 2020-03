'Estamos contigo', campaña del Gobierno contra la violencia machista

Actualizada 26/03/2020 a las 09:13

"Estamos contigo. La violencia de género la paramos unidas" es el lema de la campaña lanzada por el Ministerio de Igualdad contra la violencia machista para informar a las víctimas de los recursos activos durante el estado de alarma y concienciar a la sociedad de que debe implicarse en la protección de estas mujeres.



Esta campaña informativa forma parte del plan de contingencia contra la violencia de género puesto en marcha por el Gobierno para minimizar el riesgo que supone el confinamiento durante la pandemia del coronavirus para las situaciones de maltrato machista.



En ella se alerta de las situaciones de violencia de género dentro de los hogares y se pide al conjunto de la sociedad que trabaje unida contra ella porque no es un problema privado, sino un violación de los derechos humanos que incumbe a todos.



El Ministerio distribuirá carteles con el lema "Estamos contigo. La violencia de género la paramos unidas" y teléfonos imprescindibles (el 016, el 112 y los de atención psicológica a víctimas) en comunidades de vecinos, ayuntamientos, administraciones, pequeños comercios, supermercados, farmacias y otros establecimientos.



"En este edificio somos muchos los vecinos y vecinas que no toleramos la violencia machista. Si eres víctima y necesitas ayuda no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Recuerda que podemos contactar con los servicios disponibles para ti", se lee en uno de los carteles.



Además, Igualdad pondrá a disposición de quien lo desee material gráfico de apoyo a las víctimas para publicarlo en redes sociales. Se trata de este mensaje: "En este perfil no se tolera la violencia machista. Si eres víctima y necesitas que alerte de tu situación al 016 o a los teléfonos de emergencia, ponte en contacto conmigo a través de mensaje privado".



El Ministerio recuerda que ha elaborado una guía de actuación para víctimas en la que indica a las mujeres cómo actuar en distintas situaciones que puedan darse durante el periodo de confinamiento por el coronavirus.



"En esta situación de estado de alarma, con las dificultades que añade el aislamiento en los hogares y el cierre de muchos servicios, desde el Ministerio de Igualdad queremos informar a todas las mujeres que puedan estar viviendo situaciones de violencia de las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia de género que siguen en marcha", indica Igualdad.



En este enlace se pueden localizar actualizados los servicios activos en cada comunidad autónoma durante el estado de alarma, después de que se hayan declarado esenciales.



La guía explica también cómo proceder ante una situación de riesgo, cómo adaptar el régimen de visitas de los hijos durante el aislamiento y se ofrece un teléfono (673765330) para gestionar espacios seguros para las mascotas en caso de que la víctima tenga que abandonar su domicilio e irse a un servicio de acogida o emergencia, adonde no suelen permitir animales de compañía.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@mscbs.es.

Las víctimas de maltrato pueden acceder a un servicio psicológico inmediato que se presta vía mensajería instantánea (Whatsapp) a través de los teléfonos 682916136 y 682508507.