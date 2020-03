Sanidad promete "un esfuerzo" para someter a pruebas a todas las personas con síntomas

19/03/2020 a las 06:00

Hasta que las pruebas para detectar el coronavirus no se vuelvan a realizar a todas las personas que presentan síntomas, aunque estos sean leves, la curva de contagiados seguirá siendo una muestra de la realidad que no refleja la magnitud total de la pandemia en España. Sin ocultarlo, y para seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, anunció este martes que desde el Ministerio de Sanidad "se va a hacer un esfuerzo muy importante" para que "en dos o tres días" se logre testar a todas las personas con indicios de padecer la enfermedad y que a día de hoy no se están realizando.



El principal escollo se encuentra en que la capacidad de los laboratorios donde se realizan las pruebas para detectar el rastro del COVID-19 se encuentra actualmente saturada. "Todo esto conlleva una logística muy importante y con una prioridad básica de atender a los enfermos más graves", explicó Simón. Estos test se realizan actualmente a personas que cumplan con criterios de ingreso hospitalario o a los sanitarios, personal vulnerable o que trabaje en los servicios esenciales independientemente de su gravedad.



Con todo, el epidemiólogo también confirmó que en las últimas 24 horas se habían detectado en España 1.987 casos nuevos de positivos por coronavirus, un 17,7% más que el día anterior, lo que ya suman 11.178 casos en todo el país. "Progresivamente se está observando que el incremento diario se ralentiza un poquito aunque hay que tomar este dato con muchísimo cuidado porque ha habido pequeñas modificaciones en la definición de caso que podían explicarlo", añadía.



Los datos que, en cambio, sí certifican la realidad más cruda de la pandemia son las cifras de pacientes que se encuentran hospitalizados en las distintas unidades de cuidados intensivos, que ahora suman 563, y los fallecidos, 491. Si se toma como referencia la cifra de contagiados, este último dato incrementaría la letalidad del virus en España del 3% al 4%, todavía inferior a la de Italia, que se sitúa en el 7,7%, pero muy superior aún que la de Corea del Sur, que cuenta con una mortalidad del 0,6% debido, en gran parte, a la cantidad de análisis realizados a las personas que presentan síntomas. La cifra positiva es que 1.028 ya han sido dados de alta (el 9% de los casos).



Madrid, con el 43% de los positivos, sigue siendo el principal foco del país (aunque ya no aglutina a más de la mitad de los casos, como sucedía hasta ahora). Ayer, además, se confirmaba la muerte de al menos 19 personas en una residencia de mayores situada en el oeste de la capital como consecuencia de un brote de coronavirus. "En Madrid la letalidad es del 7%, pero el porcentaje de curados es superior. Esto se debe a que durante parte del periodo de la epidemia, los enfermos están asociados a grupos de alto riesgo", comentó Simón.



Cataluña es la segunda comunidad con más casos (1.394). Le siguen el País Vasco (765), Andalucía (683), Castilla-La Mancha (567), Castilla y León (541), La Rioja (355) y Navarra (333).



AL PRINCIPIO DEL CAMINO



La OMS también ha citado en las últimas horas una serie de estudios que alertan de que los contagiados dados de alta, al no presentar síntomas, podrían seguir transmitiendo la enfermedad. "Una persona que tiene una prueba negativa de laboratorio puede ser que tenga posibilidad de trasmitir el virus. Estas personas deberían permanecer en cuarentena 14 días tras ser dados de alta hospitalaria", respondió Simón cuando se le planteó la cuestión.



Los miembros del comité de seguimiento, entre los que también se encuentran los directores operativos adjuntos de la Policía y la Guardia Civil, José Angel Jiménez y Laurentino Ceña, respectivamente, volvieron a recordar que "esto todavía no ha hecho nada más que empezar, la población está siendo ejemplar a la hora de seguir las recomendaciones, pero hay ser conscientes de que esto va a durar".

