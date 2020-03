Igea no solicitará ni aceptará un puesto en la ejecutiva de Arrimadas

Actualizada 09/03/2020 a las 15:01

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y representante de Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado este lunes que no es su intención "solicitar ni aceptar puesto alguno" en la ejecutiva que conforme la ganadora de las Primarias de su partido, Inés Arrimadas, y ha aseverado que no cambiará de opinión, "pero sí de actitud".



Así lo ha señalado Igea a primera hora de la mañana de este lunes en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Ciudadanos en Valladolid unas horas después de conocerse en la noche del domingo los resultados de la votación de Primarias para elegir al presidente del partido 'naranja', en la que se ha impuesto Inés Arrimadas "con un resultado excelente", como ha reconocido su rival en el proceso.



El dirigente castellanoleonés ha comenzado por felicitar, tal y como asegura que hizo ya en la noche de este domingo, a la política de origen andaluz por su "excelente resultado" y le ha deseado "acierto, templanza, la mejor de las suertes y la mejor de las prudencias" al tiempo que le ha reclamado que "persiga siempre el interés de los españoles".



Para Francisco Igea Ciudadanos es un partido "imprescindible" en un país que, ha recalcado, está "polarizado" y que "vive en el pecado del frentismo", tal y como considera que se demostró también en las manifestaciones del Día de la Mujer.



En todo caso, ha recordado que este domingo, en su conversación con Arrimadas, también le comunicó que no es su intención "solicitar ni aceptar puesto alguno" en la Ejecutiva que conforme para dirigir su partido. "Son conocidas nuestras discrepancias en orientación y estrategia y yo creo que hay que dejar trabajar al nuevo equipo con libertad para que consiga resultados", ha explicado.



Eso sí, aunque ha admitido el "mal resultado" que ha obtenido su candidatura, Ciudadanos eres Tú, en las Primarias con un 22 por ciento de los apoyos frente al 78 por ciento recabado por Inés Arrimadas, ha recalcado que no considera que haya sido barrido, sino que sigue "aquí" y ha añadido que "hace tres semanas" había personas que auguraban un "6 ó un 7 por ciento" de apoyo para su propuesta.



El dirigente de Ciudadanos ha aseverado que con estas primarias se ha acabado "el mito de la unanimidad" en Ciudadanos y se ha demostrado que en un "partido liberal es importante la participación y el debate".



PARTIDO "UNIDO" PERO NO "UNÁNIME"



"No cambiaremos de opinión, pero sí de actitud, nos dedicaremos ahora a trabajar y al cumplimiento de nuestro programa. Sobre la estrategia y el futuro de este partido quien ha de decidir es la Ejecutiva recién elegida", ha puntualizado el representante de Ciudadanos, que ha defendido que no es lo mismo un partido "unido" que un partido "unánime", por lo que ha aseverado que ahora se demostrará que su formación está "viva".



Muestra de ello, según el dirigente de Ciudadanos, ha sido este proceso de primarias, en el que ha habido "debate y análisis" y que ha mostrado a la formación como un partido "regenerador" como antítesis de un partido con opiniones unánimes, algo que considera "preocupante" y que "advierte" que hay personas que "solo entienden el partido desde la unanimidad". "Hemos perdido claramente pero no hemos perdido ni la cabeza ni la capacidad de análisis", ha advertido.



Francisco Igea ha hablado de su futuro y ha subrayado que su intención es permanecer "en el partido, en los puestos de responsabilidad", en su caso en la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León, con el objetivo de cumplir el programa con el que se presentaron a las elecciones autonómicas. "Quedan por delante unos años intensos de tarea de reforma y regeneración, con interesantes retos en la política autonómica", ha añadido.



Ante las insistentes preguntas de los medios de comunicación sobre la influencia de este resultado en el acuerdo de Gobierno con el Partido Popular e incluso sobre la posibilidad de que los tres procuradores autonómicos que forman parte de la corriente de Igea facilitasen una moción de censura en el Parlamento regional, el vicepresidente de la Junta ha reiterado en que se mantendrá "leal" a su palabra "mientras se siga cumpliendo el acuerdo programático".



"Soy el más leal de este partido", ha apostillado el dirigente de Ciudadanos, que ha defendido que "siempre" ha asumido las decisiones de su partido, aunque haya manifestado sus discrepancias. Asimismo, ante las declaraciones en las que el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, hablaba de un "cambio", Igea ha ironizado con que "o tiene una bola de cristal o donde va a haber cambios es en lo suyo".



En cuanto al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes, ha defendido que continuarán con "la excelente convivencia" que tenían hasta ahora, al tiempo que ha felicitado públicamente al presidente de las Cortes regionales, Luis Fuentes, que ha formado parte de la candidatura de Arrimadas. "Todo un orgullo para Castilla y León que haya dos miembros del partido en la Ejecutiva", ha apostillado.



En un tono de satisfacción general con el proceso de Primarias, Igea sí que ha advertido la nota negativa de la "escasa" cifra de participación, con 12.000 votantes, un dato que a su juicio no se corresponde con un partido de implantación estatal.