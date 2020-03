Diez pacientes curados mientras el coronavirus se cobra 280 casos en España

06/03/2020 a las 06:00

La epidemia sigue extendiéndose. Cincuenta y dos nuevos casos este jueves detectados en doce comunidades, 280 infectados, tres fallecidos, diez pacientes en estado grave, otros 20 casos de los que se desconoce el origen de la infección; tres niños contagiados... Las cifras abruman. Pero empiezan las buenas noticias. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, anunció que ya hay una decena de pacientes "curados" y sin síntomas, a la espera de que las dos pruebas con 24 horas de separación confirmen que el virus ha desaparecido de sus cuerpos.



El actual escenario, obviamente, preocupa, pero es básicamente el que esperaban (siendo moderadamente optimistas) los expertos sanitarios de la administración central y autonómicas.



Y es que, diez días después del estallido de la crisis del coronavirus con el brote del hotel de Adeje, en Tenerife, el ritmo de propagación del COVID-19 va creciendo, pero no se ha descontrolado y está dentro de los parámetros asumibles para los expertos epidemiológicos. "Seguimos en una fase de contención. España puede contener el virus", destacó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "La evolución sigue más o menos igual. No hay grandes variaciones", se felicitó Simón, quien subrayó que la tasa de infección en España sigue siendo muy baja: 0,4 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, un contagiado por cada 250.000 españoles.



Así las cosas, la distribución de positivos de COVID-19 este jueves quedó: Madrid (90), Cataluña (32), Valencia (30), País Vasco (28), La Rioja (17), Andalucía (16), Castilla-La Mancha (trece), Castilla y León (once), Cantabria (diez), Canarias (diez), Extremadura (seis), Baleares (seis), Asturias (cinco), Navarra (tres), Galicia (dos) y Aragón (uno).



El coronavirus se expande, pero lo hace -y es a eso a lo que se agarran los responsables de Sanidad- en una "progresión aritmética". El COVID-19 no se "ha desbocado" y no está creciendo en "progresión geométrica" como cabría esperar de un virus con una gran capacidad de contagio. Según los primeros estudios, un paciente puede contagiar a entre dos y cuatro personas en las dos primeras semanas. La primera conclusión: los controles empiezan a funcionar cuando el virus no se reproduce a la velocidad que podría hacerlo de no mediar las barreras que se le han puesto.



Los especialistas que rodean a Fernando Simón, la cara visible de la lucha contra el coronavirus, no hacen más que mirar las estadísticas, las españolas y las internacionales. Los números -dicen- les hablan de que en España se sigue librando, y con aparente éxito, la guerra de la "contención" de la epidemia y no la de la "mitigación".

CUESTIÓN DE NÚMEROS

Es cierto, admiten desde el Gobierno, que este pasado miércoles las cifras diarias de nuevos infectados batieron un récord: 57 en un solo día. Pero lo que los especialistas de Sanidad miran es que los números no se dupliquen o tripliquen en una jornada, lo que sería muestra de que la infección se ha ido de las manos, probablemente por la imposibilidad de frenar los temidos "contagios comunitarios".



Y eso no ha ocurrido desde que lunes 24 de febrero el positivo de un médico italiano en Tenerife encendiera todas las alarmas; cinco nuevos casos el primer día, otros cinco el siguiente, doce, catorce, 18, 25, 42, 42, 57. Ayer, 52. Las cifras tienen una tendencia al alza -añaden desde Sanidad- pero no crecen de manera exponencial y eso que nos encontramos, aparentemente, en el momento más virulento del brote.



Arguyen además los responsables de Sanidad y de varias de las comunidades autónomas más sacudidas por el coronavirus que las cifras de los últimos cuatro cinco o días, aun siendo relativamente buenas (o cuanto menos, no del todo pesimistas), podrían haber sido mejores. Los expertos apuntan a que parte del aumento de infectados se debe a la revisión de contactos de contagiados asintomáticos o de casos antiguos ya ingresados -incluso fallecidos- que se están 'repescando' ahora en cumplimiento de los nuevos protocolos que Sanidad ordenó poner en marcha a finales del mes de febrero.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar