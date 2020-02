El turista con coronavirus en La Gomera está bien y sus contactos están identificados

Actualizada 02/02/2020 a las 12:53

El ciudadano alemán ingresado en La Gomera que ha dado positivo en coronavirus de Wuhan se encuentra bien y el "reducido" número de personas con las que ha contactado en su viaje en principio están identificadas, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.



Tras la reunión del comité de seguimiento del coronavirus, presidida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Simón ha añadido que uno de esos contactos se encuentra en situación de autoaislamiento en su domicilio y está colaborando, y el resto son contactos "casuales", como un camarero de un bar, a los que se les ha dado instrucciones.



Las autoridades han hecho un seguimiento de todo el recorrido del grupo de seis turistas alemanes desde que llegaron a las islas a través de entrevistas exhaustivas.



La persona en situación de autoaislamiento se trata de un español que tuvo un contacto de alrededor de media hora "a una distancia corta".



Simón ha indicado que las compañías aéreas "entre hoy y mañana" identificarán a los contactos "estrechos" del vuelo al aeropuerto Tenerife Sur. Se trata de un grupo reducido, los que viajaban "a su lado", al que se le hará seguimiento.



Los del barco que los desplazó desde Tenerife a La Gomera, en cambio, son todos contactos casuales identificados y de mínimo riesgo, ha observado antes de precisar que "obviamente" no todas las personas que se trasladaban en el barco son contactos ni tienen que hacer autoobservación de su estado de salud.



En el caso de los contactos estrechos, se les propone una autocuarentena domiciliaria con seguimiento de las autoridades sanitarias.



Y en el de los contactos casuales, que en principio no presentan riesgo -no ha habido en Europa ningún contacto casual que haya tenido sintomatología de la enfermedad-, de presentar síntomas neumorespiratorios deben llamar a las autoridades y seguir sus instrucciones.



Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, un punto positivo a la hora de buscar a las personas que han contactado con el paciente infectado es que el periodo entre la llegada de los turistas alemanes hasta su aislamiento fue "muy corto".



Hasta la fecha ninguna persona con un contacto casual se ha contagiado del coronavirus de Wuhan, al menos en Europa, según ha indicado el director del centro coordinador de emergencias español, a quien le parece "normal" que personas con contacto estrecho -como sus cinco compañeros de viaje- no se contagien tampoco, porque incluso en esos casos la probabilidad es baja.



Respecto a la veintena de españoles repatriados desde Wuhan que están en cuarentena en el hospital madrileño Gómez Ulla, Simón ha señalado que están "bien, sin incidencia"; como "era lo esperable", ha añadido.



Simón ha informado de que en todo el mundo son 14.542 los casos confirmados de coronavirus de Wuhan, 162 de ellos fuera de China.



En la Unión Europea son 20 los casos de contagio identificados, en 7 diferentes países.



Son 304 las defunciones en China y 1 en Filipinas (de un ciudadano chino que se contagió en la provincia de Hubei y se desplazó al archipiélago filipino); con una letalidad, por tanto, del 2,1%.



Simón ha dicho que entiende que haya "cierta preocupación en la población" ante un fenómeno nuevo, pero ha recordado que la mortalidad de la gripe común es mayor que la del coronavirus y ha subrayado que no deben aflorar "actitudes discriminatorias" hacia personas de origen asiático debido a temores infundados.



El director del Centro de Coordinación cree que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son razonables, sin necesidad de incrementarlas hasta un cierre de fronteras que, en su opinión, podría ser contraproducente, al provocar un retraso en la evolución epidémica.

