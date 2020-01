09/01/2020 a las 06:00

Esquerra no esperó este miércoles ni siquiera a que Pedro Sánchez prometiera su cargo como presidente del Gobierno para presionarle con el vaticinio de que su mandato será todo menos una balsa de aceite y para ponerle deberes. Los republicanos huyeron de las expresiones gruesas que empleó el día anterior Montse Bassa, pero en el fondo fueron igual de contundentes.

ERC vino a decir que será una fuerza política con la que se podrá contar para la gobernabilidad, siempre y cuando las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat vayan avanzando. Pero en cuanto la mesa de diálogo para la resolución del conflicto catalán encalle, los republicanos no se verán en la obligación de contribuir a la estabilidad de la legislatura. Gabriel Rufián y Montse Bassa lo expresaron con otras palabras en sus discursos en los debates de investidura. "Si no hay mesa, no hay legislatura", dijo el portavoz republicano el día 4. La hermana de la consejera encarcelada lo dijo a su manera el martes pasado: "Me importa un comino la gobernabilidad".

Esquerra quiere presentarse como un socio fiable, pero al mismo tiempo muy exigente. La mesa de negociación tiene que avanzar y para que así sea tienen que darse algunas premisas que van a poner en serias dificultades al Gobierno desde el primer día. El vicepresidente de la Generalitat y coordinador general de Esquerra, Pere Aragonès, situó hoy la puesta en marcha de la mesa de negociación como la prioridad para la formación republicana. Una mesa, en la que el partido independentista pondrá sus condiciones. No solo pretende abordar la autodeterminación, siendo consciente de que el Gobierno central está en minoría y la presión de las fuerzas de la derecha está siendo muy fuerte.

Aragonès advirtió a Sánchez de que reclamará una "ley de amnistía", el fin de la "represión" y una cuestión que considera central: que el Gobierno "se retire de todas las causas judiciales" abiertas contra dirigentes independentistas. "Si empezamos una negociación entre dos partes, no puede ser que una parte esté fomentando la vía represiva", expresó el líder de ERC en Catalunya Ràdio. ERC rechaza de entrada la figura de los indultos. Así lo dijo Oriol Junqueras semanas atrás cuando aseguró que "se los pueden meter donde les quepa".

El PSC reaccionó de inmediato y recordó a los republicanos que el acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC no contempla el compromiso del Gobierno de retirarse de las causas judiciales contra los independentistas en las que esté personado. Aragonès apuntó, no obstante, que "cada uno tendrá libertad para hacer sus propuestas y la otra parte tendrá la obligación de valorarlas y analizarlas". "No puede despacharlas de entrada si no le parecen bien, porque entonces la negociación se bloqueará", advirtió.

Y si encalla, Sánchez ya no podrá contar con los republicanos para corregir la exigua mayoría con la que encara la legislatura con la que se han propuesto empezar el deshielo con Cataluña . "No vamos a Madrid a garantizar la gobernabilidad. Nuestra función es conseguir activar una vía política para solucionar democráticamente el conflicto", señaló Marta Vilalta.

Te puede interesar

MENSAJE EN CLAVE INTERNA

Esquerra se muestra muy exigente desde el primer día con el Gobierno, consciente de que la abstención a Sánchez le puede suponer un precio en forma de desgaste en Cataluña, donde los sectores próximos a JxCat han iniciado una campaña muy dura de ataque a los republicanos. La posible cercanía electoral en Cataluña condiciona los discursos y Esquerra se ve obligada a elevar el tono para defenderse de quienes le acusan de traición y de haberse rendido ante el enemigo del 155.

ERC consumó el martes su divorcio en Madrid con JxCat. Los republicanos se han movido de sus posiciones y han apostado por facilitar la gobernabilidad de los socialistas, a diferencia de los postconvergentes y la CUP.

Te puede interesar

Selección DN+