El asesino de Josu Muguruza no pasó solo dos años en la cárcel, como dice Bildu

Actualizada 08/01/2020 a las 09:19

El asesino del diputado de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza no pasó solo "dos años en prisión", como ha afirmado el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute en el pleno de investidura del socialista Pedro Sánchez: estuvo siete años en la cárcel, hasta su muerte en un accidente de tráfico durante un permiso penitenciario.



OSKAR MATUTE: "Lo hacemos también por la memoria de Josu Muguruza, diputado electo de esta Cámara asesinado bien cerca de aquí por unos pistoleros de extrema derecha. El único condenado de aquel crimen pasó solo dos años en la cárcel".



HECHOS: Uno de los procesados por el asesinato del parlamentario de HB, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, fue absuelto, pero el otro, Ángel Duce Hernández, fue condenado a 99 años de prisión y permaneció solo siete años en la cárcel porque murió en un accidente de tráfico durante un permiso penitenciario, que disfrutaba al encontrarse en régimen de segundo grado.



Duce era un expolicía que había ingresado en prisión en agosto de 1990 tras reconocer su participación en un atentado contra parlamentarios de HB, en el que Muguruza murió e Iñaki Esnaola resultó herido. El condenado falleció el 16 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en Alcorcón, cuando disfrutaba de un permiso de seis días.



Duce Hernández fue condenado por la Audiencia Nacional a una pena de prisión de 99 años y ocho meses por este atentado, cometido el 20 de noviembre de 1989 en Madrid. La Audiencia consideró a Duce responsable de dos asesinatos, uno consumado y otro frustrado, y absolvió de estos delitos a Ynestrillas. También se condenó a Duce por delito de homicidio en forma de proposición en la persona del abogado Fernando Salas, ya fallecido y acusador de los policías José Amedo y Michel Domínguez en la causas contra los GAL.



Según la sentencia Duce, fuertemente sensibilizado por las acciones de ETA, decidió en 1989 emprender actos violentos contra locales y personas que consideraba relacionados con la banda terrorista.



Así, aunque Ynestrillas fue absuelto, el condenado por la muerte de Muguruza no pasó solo dos años en prisión por el asesinato, sino siete, y cuando murió se encontraba todavía en régimen penitenciario (el segundo grado es el más común y es menos restrictivo que el tercer grado, ya que a diferencia de este no contempla capacidad para vivir en semilibertad).



FUENTES:



- Informaciones de EFE sobre la muerte de Duce.

Selección DN+