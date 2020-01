Actualizada 07/01/2020 a las 15:02

La defensa del líder de ERC en prisión, Oriol Junqueras, ha presentado un recurso este martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo solicitando que en el plazo máximo de 48 horas suspenda el acuerdo por el que a Junta Electoral Central (JEC) rechazó el pasado viernes otorgarle la credencial de eurodiputado por su condena en firme en la causa del 'procés' independentista en Cataluña. Pide también que se comunique al Parlamento Europeo la suspensión de su ejecutividad.



La defensa pide al alto tribunal aplicar esta medida con carácter cautelarísimo, es decir, sin tener que pedir alegaciones al resto de partes. Considera que, de no suspenderse el acuerdo de la JEC se provocarían a su representado "daños irreparables e irreversibles" al obligar a sustituirle en la Eurocámara por el siguiente miembro de la lista de ERC.



La JEC, por un ajustado resultado de siete votos frente a cinco, declaró que en el caso de Junqueras procede la causa de inelegilibidad sobrevenida contemplada en la Ley Orgánica Electoral General (LOREG), al haber sido condenado en firme por el delito de sedición a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.



El recurso de Junqueras lo estudiará la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, presidida por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata e integrada por Segundo Menéndez, Pablo Lucas, Celsa Pico y Pilar Teso.



LESIVO PARA SUS ELECTORES



Según el escrito presentado este martes, de 18 páginas, el acuerdo de JEC, cuya ejecutividad se declaró "inmediata", resulta lesivo tanto para los intereses y los derechos fundamentales de Junqueras como "para el interés general y los derechos de los electores y del Parlamento europeo como institución".



De no suspenderse este acuerdo en el plazo de 48 horas que da la ley para las medidas cautelarísimas -al hacerse 'inaudita parte'- Junqueras considera que todo recurso contra el acuerdo de la JEC perdería su finalidad, ya que en éste se insta a la Eurocámara a cubrir su vacante de forma inmediata. Añade que, de consolidarse este extremo, no habría solución judicial posible que lo pudiera revertir.



Añade, tras referirse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció su inmunidad, que el propio Parlamento Europeo le ha comunicado a Junqueras que el próximo 13 de enero procederá a tomar nota de su condición de eurodiputado con efectos retroactivos al pasado 2 de julio, lo que abunda en la circunstancia de "especial urgencia" a la hora de dejar en suspenso lo acordado por la JEC. Si se diera traslado por el Supremo al resto de partes para decidir se superaría dicha fecha del próximo lunes.



Impugna igualmente Junqueras el acuerdo de la JEC por considerar que, al igual que dicen los cinco votos particulares contrarios al mismo, se debía haber esperado al pronunciamiento del propio tribunal que juzgó a Junqueras sobre la sentencia del TJUE antes de decir nada sobre el alcance de la inmunidad reconocida. El JEC, por lo tanto, no ha respetado la concurrencia de "prejudicialidad penal" que existe en este caso.

Selección DN+