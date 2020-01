Casado pide a Sánchez activar el 155 o actuará contra él por prevaricación

04/01/2020 a las 12:53

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que actúe contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, si este no cesa en su cargo "en las próximas horas", o de lo contrario podría incurrir en "prevaricación" y los populares actuarán contra él por esto.



En su réplica a Sánchez en el debate de investidura, Casado ha advertido al candidato socialista de que si acaba prevaricando "por hacer resoluciones injustas por rédito electoral", el PP actuará contra él "con la misma firmeza" que ha hecho contra Torra, al reclamar su inhabilitación ante la JEC.



Casado ha subrayado que si Torra "no cesa en su cargo en las próxima horas debería iniciar al requerimiento para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Y si el president no las acata "debe activar el 155 ante esta insumisión".



Para la aplicación de este artículo constitucional "contará con el apoyo de los senadores del PP, pase lo que pase en la sesión de investidura", ha asegurado Casado, quien ha insistido en actuar contra Torra.



"Si no lo hace podría estar incurriendo en prevaricación por hacer resoluciones injustas por rédito electoral y partidista y, en ese caso, le aseguro que actuaremos con usted con la misma firmeza que hemos hecho contra Torra", ha advertido Casado.



Ha recordado que el presidente de la Generalitat ya ha avanzado que no piensa reconocer la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que le inhabilita y le ha preguntado qué va a hacer ante este desacato y rebeldía ante el Estado.



El presidente del PP ha recriminado la reacción socialista ante la decisión del viernes de la JEC y le ha dicho que el Gobierno debe de "cumplir la legalidad" y no "tratar de encontrar subterfugios" como decir que son "zancadillas" de la derecha.



Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+