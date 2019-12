PSOE y Podemos apoyan la independencia de León

Actualizada 28/12/2019 a las 11:12

Tras un largo debate, los votos de Unión del Pueblo Leonés (UPL), PSOE y Nicanor Pastrana (aún edil de Podemos pero sometido a un expediente de expulsión) permitieron ayer la aprobación de una moción por la autonomía de la Región de León (que comprendería las provincias de León, Zamora y Salamanca) en el pleno municipal de la capital. Todo, en una sesión puntual, con más afluencia de la habitual y con una enorme pancarta al fondo de la sala en la que se recordaba la esencia de una de las propuestas al plenario: Autonomía leonesa ¡Ya!.



En el orden del día los diferentes puntos se aprobaron con rapidez a excepción de aquel que, por novedoso, marcará la historia municipal leonesa para siempre. Eduardo López Sendino (UPL), explicó sin titubear y con aparente orgullo, los diferentes puntos por los que la identidad de los leoneses no está "ni estará nunca" unida a la pertenencia a Castilla y León.



El portavoz de UPL pidió a los miembros del plenario "que no piensen con los intereses partidistas sino con el corazón". Una moción que, tal como recordó López Sendino, fue llevada a los diferentes plenos de otros ayuntamientos de la provincia y que "que es el inicio de un proceso que es bueno para León". Desde UPL remarcaron datos como el paro, la economía, la pérdida poblacional desde 1983, pero sobre todo hicieron hincapié en que "se habla que a la región leonesa se le ha quitado su derecho a ser comunidad autónoma". En este respecto, también recordaron que León es "el único reino histórico de España que actualmente no tiene una autonomía".



Desde el PSOE, el alcalde José Antonio Diez, se mostró a favor de esta moción "por el sentimiento de los leoneses de no pertenencia a la comunidad autónoma". Y Pastrana, apeló a la autonomía leonesa como hecho "más que justificado, que llega con 40 años de retraso".

