ERC, a la espera de la Abogacía del Estado para volver a sentarse con el PSOE

Actualizada 23/12/2019 a las 13:50

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha dicho este lunes que los republicanos están a la espera del informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad de su líder, Oriol Junqueras, para volver a negociar con el PSOE una eventual investidura y piden aplicar "la doctrina Junqueras" a su presidente.



"Hay que cumplir y hacer cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", ha dicho, y ha recordado que a raíz del dictamen del TJUE el expresidente Carles Puigdemont y Toni Comín han podido realizar el trámite para poder aspirar a su escaño en el Europarlamento y que no tendría sentido que Junqueras no pudiera gozar de esa doctrina.



"Esperamos este reconocimiento de su inmunidad y reconocer que no ha recibido un juicio justo. Esto quiere decir la nulidad del juicio y la libertad de Oriol Junqueras. Le decimos al Estado en su conjunto que tiene una oportunidad de abandonar y evitar el camino de la judicialización y hacer lo que siempre han dicho, que es cumplir y acatar esta sentencia", ha dicho y ha calificado esa vía de camino de la democratización del Estado.



Ha advertido de que van a llegar "más victorias en la arena de la justicia a nivel europeo" por lo que han advertido de que cuanto antes rectifiquen menos consecuencias habrá para la justicia española.



Después de la reunión de la Mesa del Congreso de este mismo martes, que ha habilitado para celebrar sesiones plenarias el último fin de semana de diciembre, por si se acaba convocando en esas fechas el debate de investidura de Pedro Sánchez, los republicanos insisten en que no es "una cuestión de fechas".



Aunque el mes de diciembre es hábil a efectos parlamentarios, hay días que no lo son, como los fines de semana, y ante la posibilidad de que el debate de investidura pueda celebrarse esta semana, la Mesa del Congreso, en su última reunión del año, ha acordado habilitar los días 28, 29 y 30 con la idea de celebrar la sesión de investidura antes de Nochevieja, que incluye precisamente debates los días 27 y 28 y segunda votación el lunes 30.



Frente a este nuevo posible calendario de plenarios, Vilalta ha insistido en que para los republicanos "no es una cuestión de fechas, de qué día va bien, es una cuestión de tener un buen acuerdo, que querrá decir que se ha activado la vía política y se ha desactivado la vía de la judicialización".



La portavoz republicana ha reconocido "contactos informales, a través del teléfono" con los socialistas en los últimos días y recuerda que la negociación se quedó en los detalles sobre la herramienta de diálogo político para desencallar un conflicto que subraya que es político.

