Puigdemont y Comín recogen su acreditación provisional como eurodiputados

Actualizada 20/12/2019 a las 22:28

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha logrado este viernes, junto al exconseller Toni Comín, una acreditación como eurodiputado, mientras persisten las dudas sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que otorga la inmunidad al líder de ERC, Oriol Junqueras.



El Parlamento Europeo ha reconocido a Puigdemont y Comín como eurodiputados, un día después de que el TJUE estableciera que esa condición se adquiere desde la proclamación de los resultados electorales.



Puigdemont y Comín han accedido a la Eurocámara, donde hasta ahora tenían vetada la entrada, y han obtenido una acreditación provisional como diputados, a expensas de cumplimentar los trámites formales para ser reconocidos como miembros de pleno derecho.



Ambos políticos de JxCat han recibido sus credenciales temporales antes incluso de que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo hagan público su informe a la luz de la decisión del TJUE en relación con Junqueras.



Sobre esta misma cuestión, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado que el Ejecutivo "no da instrucciones" a la Abogacía del Estado para orientar el informe que el Supremo le ha solicitado para el cumplimiento de la sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Junqueras.



La Abogacía, ha recalcado Celáa, actúa según el "principio de legalidad" y "buscando el interés general, y ha añadido que este servicio jurídico está estudiando en profundidad la sentencia y que "no hay ninguna instrucción al respecto".



ERC, por su parte, insiste en mantener congelada la negociación con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez hasta ver cómo actúa el Gobierno y la Abogacía del Estado, y exige gestos que permitan visualizar que se abandona "la vía represiva y judicial" y se apuesta por la negociación con el independentismo.



Pero fuentes próximas a la negociación puntualizan que PSOE y ERC no han dejado de hablar, a pesar del impacto ocasionado por la sentencia europea.



Según Celaá, el Gobierno espera poder seguir negociando con ERC tras la sentencia porque insiste en separar la vía judicial de la política, y no renuncia a que se celebre el debate de investidura antes de que acabe el año.



Oriol Junqueras espera, por su parte, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE le permita quedar en libertad y poder regresar al Parlamento Europeo.



En una entrevista desde la cárcel al día siguiente de conocer la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, Junqueras se muestra contento y la considera "como una victoria que nos indica que acabaremos ganando del todo, pero no sabemos cuándo".



Sobre las negociaciones con el PSOE, sin embargo, se muestra partidario de no detener la negociación "en ningún caso": "Hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todos, independientemente de que esté o no en la cárcel. Porque hemos de trabajar para proteger y cuidar los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos", ha dicho.



El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha apelado a la "historia" y al "sentido de la responsabilidad" de ERC para que cierre cuanto antes un acuerdo con el PSOE y no "ralentice" las negociaciones.



Los republicanos, a su juicio, "están jugando con fuego", mientras que en sentido totalmente opuesto a Asens, el diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha denunciado lo que considera como "falso diálogo" entre ERC y el PSOE sobre la investidura de Sánchez.



En rueda de prensa, Aragonés ha hecho hincapié en que, en estas conversaciones entre socialistas y republicanos, "una parte" no quiere hablar de "presos políticos", "amnistía" y "autodeterminación", por lo que ha invitado a ERC a poner fin a este intento de negociación.



El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una moción, con los votos conjuntos de ERC, comunes y JxCat, en la que exige "la nulidad de la sentencia" del juicio del procés, "reclama la libertad" de Junqueras y, además, "rechaza la vía penal y la sentencia por desobediencia" contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Selección DN+