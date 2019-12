La Justicia belga aplaza la vista de Puigdemont, Comín y Puig hasta el 3 de febrero

Actualizada 16/12/2019 a las 16:34

El juez belga que debe resolver la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, huidos en Bélgica desde 2017, aplazó la vista prevista para este lunes hasta el próximo 3 de febrero, a expensas de que la justicia europea se pronuncie sobre la inmunidad europarlamentaria que alegan.



"La corte ha decidido posponer hasta el 3 de febrero el procedimiento", declaró al término de la breve vista Simon Bekaert, uno de los abogados en Bélgica de los políticos independentistas reclamados por la justicia española.



El magistrado neerlandófono de la Cámara del Consejo, tribunal de primera instancia ante cuya decisión cabe recurso de apelación y de casación, espera que para esa fecha se conozca ya la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la supuesta inmunidad de Puigdemont y Comín como eurodiputados electos pero no consolidados.



"Las medidas que nos dictaron siguen intactas. El procedimiento sigue", dijo Puigdemont en declaraciones a la prensa, confirmando que se trata de un aplazamiento y no de una suspensión del proceso, como pedía su defensa.



En las euroórdenes cursadas tras conocerse la sentencia condenatoria del juicio del "procés", el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena reclama a Puigdemont y Comín por sedición y malversación, mientras que solicita la entrega de Puig solo por malversación.



Pese a que este último no concurrió a los comicios al Parlamento Europeo, el juez belga ha decidido mantener las tres causas unidas.



Se mantienen también las medidas cautelares dictadas contra el líder posconvergente y sus exconsejeros autonómicos por el juez de instrucción que les tomó declaración al reactivarse la euroorden, quien tampoco les reconoció entonces inmunidad como eurodiputados.

Estas pasan por la prohibición de abandonar Bélgica, declarar una residencia fija y estar en todo momento disponibles ante las autoridades judiciales belgas.



A propósito del lugar en el que piensa residir, Puigdemont, afincado actualmente en Waterloo, a las afueras de Bruselas, desmintió que tenga pensado mudarse a la localidad francesa de Perpiñán, cercana a España, tal y como han publicado algunos medios de comunicación: "No voy a cambiar de residencia", dijo.



CALENDARIO JUDICIAL



En cuanto a la claridad que debe de aportar la justicia europea sobre las supuestas inmunidades de Puigdemont y Comín, eurodiputados electos pero no consolidados al no haber retirado su acta, la primera fecha marcada en el calendario será este jueves 19 de noviembre.



Ese día el TJUE hará pública su respuesta sobre la cuestión prejudicial relativa a la supuesta inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, cuya situación es similar a la de Puigdemont y Comín pero no idéntica ya que ha sido condenado en España.



El abogado general del TJUE asignado al caso, el polaco Maciej Szpunar, cuyas opiniones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión del tribunal, concluyó el pasado 12 de noviembre que Junqueras debería de haber sido considerado eurodiputado desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos en mayo y haber gozado de inmunidad parlamentaria.



No obstante, el jurista agregó que esa decisión no tendría efecto, pues el líder de ERC ha sido condenado a 13 años de inhabilitación, y recomendó al TJUE que se declarara incompetente pues la decisión de la corte europea sería "inoperante".



La respuesta de la corte europea puede afectar a Puigdemont y Comín, quienes sacaron sendos escaños en los comicios europeos por la lista de JxCat (Lliures per Europa) pero no fueron reconocidos como miembros del Parlamento Europeo al no haber retirado el acta en Madrid y quienes también han reclamado al tribunal de Luxemburgo.



Fuentes de la defensa de Puigdemont y Comín explicaron que la decisión sobre Junqueras es solo un plato del "menú" que le han preparado al juez belga sobre la supuesta inmunidad de sus clientes, con especial atención a la causa contra el Parlamento Europeo que tienen abierta en Luxemburgo ya que va "mucho más al fondo" que la decisión sobre el líder de ERC.



Los abogados del líder posconvergente y sus exconsejeros creen que el fallo de esa causa es cuestión de semanas, si bien la justicia europea aún no ha hecho público el día que dará a conocer la sentencia.

