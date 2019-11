Actualizada 26/11/2019 a las 19:51

El Parlament ha aprobado este martes, con los votos de JxCat, ERC y la CUP la polémica resolución que suspendió parcialmente el Tribunal Constitucional (TC) por las referencias al derecho a la autodeterminación y a la reprobación a la monarquía, alusiones recuperadas por la vía de las enmiendas.



La resolución ha sido aprobada con los 68 votos de JxCat, ERC y la CUP, frente a los 21 votos en contra del PSC y el PPC y las ocho abstenciones de Catalunya en Comú Podem, en una votación en la que se han ausentado los 36 diputados de Ciudadanos, que ya ha avanzado que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.



El TC suspendió la tramitación de un fragmento del punto 11 de la resolución conjunta de las fuerzas independentistas, que planteaba que el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".



Ese fragmento quedó borrado de la resolución que se ha votado en el pleno, pero JxCat, ERC y la CUP han aprobado enmiendas que citan textualmente, a modo de recordatorio, la frase retirada por el TC y expresan su "rechazo" a la suspensión parcial del texto.



Pese a haber presentado enmiendas por separado a su propia resolución para responder a la suspensión dictada por el TC, JxCat, ERC y la CUP tenían acordada una enmienda transaccional conjunta, que al final no han registrado para evitar que la oposición pidiese una nueva reunión de la Mesa del Parlament para reconsiderar su eventual admisión a trámite y, con ello, retrasase la votación.



Finalmente, las tres formaciones independentistas han decidido someter a votación su paquete de enmiendas -ocho en total-, algunas muy parecidas entre sí y que han sido todas ellas aprobadas.



Tres enmiendas reproducen, como recordatorio, la parte suspendida y expresan su "rechazo" a la suspensión acordada por el TC.



Denuncian, además, la "censura previa que el TC pretende imponer al Parlament" y reivindican "poder debatir y votar sobre el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la monarquía y el reconocimiento de soberanía de Cataluña y de su derecho a decidir".



A propuesta de ERC, también se ha aprobado una enmienda en la que se expresa "apoyo y solidaridad" al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa "investigados por la Fiscalía".



Más allá del punto polémico suspendido por el TC, la resolución también plantea el "rechazo" del Parlament a la "injusta" sentencia del 'procés', que "limita el ejercicio de derechos fundamentales y se enmarca en una deriva autoritaria del Estado".



Asimismo, exige la "libertad" de los presos independentistas, el "libre retorno de los exiliados y el fin de la represión".



La portavoz de Cs, Lorena Roldán, ha anunciado que piensa "poner en conocimiento" de la Fiscalía la resolución aprobada y ha acusado a las fuerzas independentistas de "recitar el temario para las oposiciones a golpistas" y "echar más gasolina al fuego" con una resolución que "ya saben que va a ser tumbada por el TC".



En cambio, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha dicho que la resolución es una "enrevesada ingeniería jurídica para hacer ver que desobedecen sin desobedecer", una estrategia "especialmente deshonesta" que solo añade "tensión".



También el diputado del PSC-Units Ferran Pedret ha indicado que el hecho de que las enmiendas incluyan la "cita literal del inciso suspendido" no supone "volver a poner a votación" el polémico punto, sino que es solo una "expresión política de disconformidad" que ve "legítima", aunque no la comparta.



Desde JxCat y ERC se han escuchado voces de autocrítica por una resolución aprobada 44 días después de la sentencia del 'procés' y con enmiendas presentadas por separado.



La diputada de JxCat Elsa Artadi ha reconocido que no han dado "una respuesta suficientemente transversal, coherente y ambiciosa", y no han estado "a la altura de lo que requería la sociedad".



También lo ha considerado así el diputado de la CUP Vidal Aragonés, que ha lamentado que no haya una "estrategia para avanzar en la constitución de la república".



La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que van a seguir "hablando de todo" en el Parlament aunque les quieran "censurar".



La diputada de los comunes Marta Ribas ha criticado el TC, pero a la vez ha reprochado al independentismo que lleve "al borde del precipicio" a la Mesa, al "empujarla a la desobediencia".

