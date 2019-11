Casado dice que Sánchez ha "quemado sus naves" y cierra la puerta a la investidura

Actualizada 25/11/2019 a las 18:32

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha "quemado sus naves" al elegir ya a sus socios y ha descartado que el PP pueda abstenerse en su investidura o negociar un gobierno de coalición con el secretario general del PSOE, que sigue sin renunciar a "la hoja de ruta de Pedralbes" e intenta "blanquear" a ERC. "Represento un partido que no puede ser humillado", ha exclamado.



En declaraciones a los periodistas, tras asistir al acto por el Día Internacional contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, Casado ha denunciado que Sánchez esté desaparecido y que no ofrezca explicaciones públicas sobre qué pretende hacer con la gobernabilidad de España. "Creo que entre todos deberíamos exigir que dé la cara", ha enfatizado.



El presidente del PP ha descartado por completo que puedan investir a Sánchez y ha subrayado que el líder del PSOE sigue sin renunciar a la hoja de ruta de Pedralbes y además "lleva semanas intentando blanquear a ERC". En este punto, ha criticado que los ojos se pongan en el PP cuando "el problema lo tiene el PSOE", cuyos barones deberían "decir si están de acuerdo con la deriva" del líder socialista.



"¿QUÉ MILAGRO SE ESPERA DEL PP?"



"¿Qué tipo de milagro se espera del PP? "¿Lo que no consiguieron ni sus compañeros del PSOE cesándolo como secretario general, que ahora lo consiga el PP? ¿Alguien cree que Pedro Sánchez va a abrazar la posición constitucionalista en Cataluña por llegar a un acuerdo con el PP cuando no nos devuelve ni la llamada?", se ha preguntado.



Casado ha insistido en que Sánchez ha "volado los puentes" con el PP, ya que, según ha subrayado, "ni siquiera le coge el teléfono" a pesar de que le llamó la misma noche electoral y le ha "excluido" de forma voluntaria".



"No hay ninguna salvaguarda para que Sánchez deje su hoja de ruta, más que dé un paso atrás o que el PSOE haga una declaración de que ha cambiado su posicionamiento de excluir al PP y de tener como socios preferentes a la extrema izquierda y los partidos independentistas", ha manifestado, para subrayar que Sánchez "es el problema".



De la misma manera, el presidente del PP también ha rechazado un posible gobierno de coalición porque, según ha explicado, no se puede sentar en un banco azul con un presidente que "está intentando blanquear a los independentistas".



"Una gran coalición es cuando dos soluciones se unen para resolver un problema. En este caso, después de lo que he explicado, Pedro Sánchez es el problema y que el PP le hiciera presidente sería hacer presidente a un problema, haciendo que la solución dejara a ser la alternativa de la gobernabilidad en España. Sería una gran irresponsabilidad", ha advertido.



MANTIENE LA PUERTA ABIERTA A PACTOS DE ESTADO



En cualquier caso, Casado ha indicado que "decida lo que decida" el PSOE, el PP "mantendrá la puerta abierta a acuerdos de gobernabilidad en las cuestiones de orden constitucional". Eso sí, ha reiterado que no podrá ser "cómplice" en su investidura y en una negociación "en la que se ponga en almoneda el orden constitucional y el sistema de la Transición".



"Siempre he dicho que estaremos dispuestos a pactar las cuestiones de Estado con el PSOE, pero que no podemos hacerle presidente", ha afirmado, para añadir que el actual líder de los socialistas es el "problema".



EL PSC Y LA PLURINACIONALIDAD



Además, Casado ha exigido una explicación a Pedro Sánchez tras reconocer que el PSC va a reivindicar en el congreso que celebrará en el mes de diciembre que España es plurinacional y que Cataluña es una nación.



A su entender, esa explicación debería extenderse a "todo el PSOE" porque el PSOE "no ha renegado" de ese aspecto, que ya aparecía recogido tanto en la Declaración de Granada como en la de Barcelona."Creo que el problema no lo tiene el PP sino el PSOE", ha concluido.

