El INE seguirá la pista de los teléfonos móviles de los españoles desde hoy hasta el jueves

El Instituto Nacional de Estadística (INE) seguirá la pista de los teléfonos móviles de los españoles desde este lunes hasta el próximo jueves, 21 de noviembre, gracias al acuerdo que alcanzó con Vodafone, Movistar y Orange con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los ciudadanos.



Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras al INE serán completamente anónimos y el seguimiento comprenderá en total ocho días: los cuatro que van desde hoy hasta el jueves (todos ellos días laborables); el 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto.



De esta forma, se podrá obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.



Los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los telefónos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.



Con la información obtenida se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.



El INE explicó que la metodología de este estudio sobre movilidad divide el territorio nacional en unas 3.200 celdas, cada una de ellas con al menos 5.000 residentes.



Para cada celda, el organismo estadístico recibirá información de los tres principales operadores de telefonía móvil de España sobre cuántos terminales se encuentran en dicha celda en varios momentos del día. Esta información se limitará a un recuento de terminales que será proporcionada al INE en forma de tablas agregadas de resultados.



Por ello, Estadística dejó claro en su momento que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal".



El INE recalcó asimismo que se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos.



LAS OPERADORAS: SON DATOS ANONIMIZADOS



Movistar, Orange y Vodafone aseguraron a finales de octubre que los datos que transmitirán al INE para su proyecto sobre la movilidad de los españoles respetan toda la normativa en materia de privacidad de datos y se envían tras un proceso de anonimización y agregación que hacen imposible la identificación de los usuarios y la transmisión de datos personales.



Desde Telefónica incidieron en que la privacidad de los datos individuales de sus clientes es "de máxima prioridad" y remarcaron que el proyecto del INE, al utilizar datos estadísticos anonimizados y altamente agregados, no contiene registros individualizados vinculados a personas físicas, no siendo posible su identificación. "En consecuencia no se pone en riesgo su privacidad", aseguraron.



La anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones.



En esta línea, Orange también explicó que se realizará un proceso de anonimización que impide cualquier identificación de usuarios, por lo que no se transfiere ningún dato personal, sino atributos como número de personas en una zona geográfica. "No se puede reidentificar, porque siempre hay un mínimo de agregación para poder facilitar dichos datos", resaltó la compañía gala.



Así, precisó que se trata solo de un cambio tecnológico, ya que este tipo de datos ya se ofrecían vía encuestas y ahora con la tecnología se puede hacer con menor incertidumbre, con ahorro de costes frente a encuestas al uso y respetando lo recogido en en el artículo 89 de la RGPD, la normativa de privacidad de la UE.



Por su parte, desde Vodafone también subrayaron que son datos "totalmente anonimizados" a través de Vodafone Analytics, que no incluyen datos personales y que únicamente permiten saber el número de dispositivos que hay conectados en un momento concreto a una antena concreta, sin que se conozca el flujo de los mismos.

