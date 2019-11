Actualizada 11/11/2019 a las 15:17

El PSOE confía en salvar la investidura de Pedro Sánchez con el sí de Ciudadanos, el apoyo de Unidas Podemos y las confluencias y los "partidos minoritarios" más proclives. En definitiva, los socialistas pretenden no depender no depender de los indepedentistas y no cuentan con el PP, del que no esperan la abstención.

"Sí puede salir una suma en ese sentido y la vamos a trabajar con todos aquellos que no quieren bloquear España", ha dicho en rueda de prensa, tras la Ejecutiva Federal, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Si bien Ábalos ha situado a ERC entre los partidos "bloqueadores" no ha dejado claro si finalmente está en los objetivos del candidato hablar con ellos.

Ábalos ha insistido en que el PSOE trabajará para sumar con "todos aquellos que quieran desbloquear España" y se ha comprometido a que haya un gobierno progresista "cuanto antes".

En cuanto a Cs, ha explicado que esperan el apoyo a la investidura dado que durante la campaña esta formación reiteró muchas veces que no iban a bloquear.

Ábalos también ha comentado que los socialistas no esperan la abstención del PP en una hipotética investidura de Sánchez y ha augurado que los de Casado van a ir "a remolque de la ultradercha y su margen de maniobra es muy escaso".

En la rueda de prensa, Ábalos ha anunciado que a partir de este mismo lunes el presidente en funciones, Pedro Sánchez, hará las llamadas pertinentes para "sondear la opinión" de los líderes de otras formaciones y "establecer la dinámica para conformar gobierno lo antes posible".

De esta forma, Sánchez cumple los compromisos de la precampaña de dirigirse en 48 horas a los líderes políticos para formar gobierno "lo antes posible".

Sobre la disposición del PSOE a un gobierno de coalición con Unidas Podemos, no lo ha aclarado, se ha limitado a decir que primero habrá que "entenderse" y luego encarar los acuerdos con la máxima responsabilidad.

"El propósito del PSOE es que haya Gobierno antes de final de año, y en eso trabajamos", ha incidido.

También ha apostado porque "no haya terceras elecciones" y ha precisado que un gobierno progresista no es, en ningún caso, "de coalición con las derechas".

Sobre los resultados electorales y si la Ejecutiva ha hecho autocrítica, Ábalos ha subrayado que "la victoria será mínima pero el sustantivo de ganar nadie lo puede modificar" y por ello ha pedido que se "reconozca la victoria del PSOE".

"Todas las posibilidades de gobernar pasan por los socialistas o ¿es que la derecha suma?", se ha preguntado.

A la cuestión de qué responsabilidad tiene el PSOE en el crecimiento de la extrema derecha, Ábalos ha explicado que los socialistas son los únicos capaces de frenar a Vox y ha culpado al PP de "blanquear a la ultraderecha".

A juicio de Ábalos, Cataluña también ha exarcebado los nacionalismos y los extremismos "de un lado y otro".

También ha considerado que los de Casado no han sabido capitalizar los apoyos que ha perdido Cs, y ha recordado que de los 47 escaños que ha perdido la formación naranja, el PP sólo ha recogido 22.

El dirigente socialista ha presentado los resultados del PSOE como una victoria. Ha subrayado que los socialistas han sido el partido más votado en diez de las 17 autonomías, y en 32 de las 52 circunscripciones.

"Aventajamos en 32 escaños al segundo partido y en 88 a Unidas Podemos" ha dicho el secretario de Organización, que ha situado al PSOE como el partido más capacitado en lo que se refiere a respuesta política desde el punto de vista territorial.

Además, ha dicho, que el PSOE es un partido hegemónico en el ámbito de la izquierda. No hay contestación ni comparación posible" y el único que ahora puede vertebrar España.

