El jurado declara inocente a Miguel López del crimen de la viuda de la CAM

Actualizada 10/11/2019 a las 19:08

El jurado popular que ha enjuiciado el homicidio de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, considera "no culpable" al único procesado y yerno de la fallecido, Miguel López. Asimismo, se le declara no culpable del delito de tenencia ilícita de armas. En ambos casos, la votación del jurado ha sido seis votos a favor de la no culpabilidad por tres que sí le consideraban culpable.

El veredicto se ha leído a las 17.27 horas de este domingo en las dependencias de los juzgados de Pardo Gimeno, en Alicante, donde desde el pasado 14 de octubre se ha juzgado a López por la muerte de su suegra ocurrida el 9 de diciembre de 2016 de dos disparos en Novocar, en el concesionario que dirigía el propio yerno.

Ahora, la magistrada presidenta del tribunal del jurado popular dictará sentencia de absolución. La defensa de Miguel López solicitó la libre absolución.

Por contra, la Fiscalía y la acusación particular --que ejercía el hijo de la víctima, Vicente Sala--, coincidían en solicitar 24 años y medio de prisión: 23 años por asesinato con alevosía y agravante de parentesco y 18 meses por tenencia ilícita de armas.

A la salida del juzgado, el abogado de la defensa, Javier Sánchez-Vera, ha mostrado su satisfacción por el veredicto, aunque se ha limitado a decir que estaba "contento".

Por su parte, Francisco Ruiz, abogado de la acusación particular que ejercía el hijo de la víctima, Vicente Sala, ha rechazado realizar comentarios sobre el resultado.

El tribunal popular ha finalizado su deliberación esta tarde de domingo, después de que a última hora del viernes la magistrada de la Audiencia de Alicante convocara a las partes para informarles de la devolución al jurado del acta del veredicto, tal y como prevén los artículos 63 y 64 de la Ley del Jurado, por no estar suficientemente fundamentado y no haber tenido en cuenta algunas de las pruebas que se han practicado en el juicio oral, han explicado fuentes cercanas al caso.

Así, el jurado popular ha aceptado las tesis de la de defensa que, en el juicio, expuso que "no había pruebas directas" de que Miguel López estuviera en el lugar del crimen, el concesionario Novocar, en el momento del asesinato. Asimismo, los 23 indicios presentados por el ministerio fiscal no han sido suficientes para dictar un veredicto de culpabilidad, ya que no se han encontrado prueba de ADN, huellas, restos de pólvora, herramientas para modificar las vainas, ni el arma.

"MIGUEL NO ES CAPAZ DE HACER DAÑO A UNA MOSCA"

López ha abandonado el Palacio de Justicia de Alicante con lágrimas en los ojos y muy emocionado entre aplausos de amigos, minutos después de oír el veredicto del jurado.

No ha podido ocultar su emoción al verse exonerado, pero preguntado en varias ocasiones tras salir del juzgado, ha contestado con un "nada" mientras caminaba llorando y abrazado por uno de sus mejores amigos, Ricardo, que conoce al acusado desde el colegio.

Éste sí se ha parado un minuto con los periodistas para afirmar que López ha sufrido una "presión enorme" por un proceso judicial de "excepcional" seguimiento mediático que ha provocado en el entorno una "situación muy complicada". Ha continuado que "el tiempo robado no se puede recuperar" pero que "los amigos estaremos ahí para ayudar a volver a la normalidad".

Además, Ricardo, que ha dicho hablar como "portavoz de los amigos", ha agradecido la "ejemplar" labor del tribunal para explicar a las seis mujeres y tres hombres miembros del jurado "cómo debían interpretar los hechos de un procedimiento tan complicado", donde las partes coincidieron en que no había pruebas directas sino indiciarias.

"Miguel no es capaz de hacer daño a una mosca", ha recalcado Ricardo antes de abandonar atropelladamente a las varias decenas de informadores.

