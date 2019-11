Actualizada 04/11/2019 a las 08:16

El PSOE no mejorará sus resultados de abril en la repetición electoral convocada para este domingo. 10 de noviembre. Según un sondeo de Ipsos para Diario de Navarra, el partido de Pedro Sánchez obtendría entre 110 y 121 escaños, siempre por debajo de los 123 que tenía tras vencer en las elecciones del 28 de abril. Al igual que en abril, la formación de gobierno será difícil. Pedro Sánchez no sólo necesitará convencer a Unidas Podemos, con quienes no pudo pactar hace unos meses, sino que para lograr mayoría en el Congreso, necesitaría también el apoyo de los grupos nacionalistas o de Ciudadanos.



El bloque de derechas tampoco suma una mayoría suficiente para poder gobernar. El sondeo, que pronostica un ascenso seguro para el PP de Pablo Casado, al que atribuye entre 84 y 95 escaños, frente a los 66 actuales en la Cámara, ofrece también horquillas muy amplias en cuanto a los posibles asientos de casi todos los grupos. Según las previsiones de esta encuesta, de todos los contendientes de ámbito nacional el incremento más espectacular se lo atribuyen a Vox, partido para el que pronostica, no solo reeditar sus 24 asientos en el Congreso, sino hasta poder llegar a duplicarlos, con un resultado que va desde los 38 a los 52 diputados.



De hecho, los ultranacionalistas de Santiago Abascal serían la tercera fuerza en intención de voto (al margen de lo que luego se traduzca en representación parlamentaria) con un 14% del sufragio el próximo 10-N, por detrás del 26% para los socialistas y el 19,4% para los populares.

Superaría así, en intención de voto directa, a Unidas Podemos, que bajaría un punto, hasta el 13%, en el favor de los electores, y sobre todo a Ciudadanos, que con un 10% del voto, podría llegar a recortar la mitad o dos tercios de sus apoyos previos el 28-A.

En concreto, el partido de Albert Rivera, siempre según esta encuesta, vería mermada su presencia en el Congreso de los Diputados, desde los 54 parlamentarios actuales a una horquilla que le otorga 31 asientos, en el mejor de los casos, y 18 en la debacle más amplia.



A diferencia del partido naranja, la formación morada de Pablo Iglesias, afrontaría un descenso mucho más contenido. Según este sondeo, sus 42 escaños sufrirían una reducción que podría oscilar entre los 31 y los 40 representantes en el Legislativo. Con un 4,7% de los votos, Más País, el nuevo partido de Íñigo Errejón, entraría en la Cámara con entre 4 y 6 escaños.



No obstante, los autores del sondeo alertan de que el escenario electoral en que se manejan los pronósticos “es altamente volátil” con una elevada proporción de electores indecisos. Así, puno de cada cuatro electores aún no sabe qué hará el domingo. Una decisión para la que esta semana puede ser clave. Y en especial, el debate televisado hoy entre los cinco líderes de los partidos nacionales.



El sondeo de Ipsos también pronostica una participación en torno al 70% del censo. Más baja, probablemente, que las anteriores elecciones del 28-A, aunque no caerá de forma tan relevante como lo hizo en la segunda convocatoria electoral de Mariano Rajoy. De hecho, queda por ver si el efecto Vox, por un lado, y los recientes acontecimientos en Cataluña, por otro, mueven al electorado hacia una participación más amplia.

Los bloques



En promedio, los datos del sondeo dejarían el reparto de los 350 diputados de la Cámara en 115 escaños para el PSOE; 90 diputados para el PP; 45 asientos de Vox; 36 representantes deUnidas Podemos; 23 de Ciudadanos; 14 cosechados por Esquerra Republicana; 8 de JuntsXCat; 7 bajo la sigla del PNV; 5 nuevos de Más País y otros siete repartidos entre otras siglas.



El bloque de izquierda perdería ligeramente votos y escaños -156 con la suma de PSOE, Podemos y Más País- si bien la pérdida del PSOE quedaría en parte compensada por los votos recabados por Más País. La duda es si ello bastará para formar un gobierno. El bloque de la derecha ganaría peso en el Parlamento con 158 escaños, al sumar a los 90 del PP, los 45 de Vox y los 23 de Ciudadanos.



En cuanto a los nacionalismos, la sentencia del procés no parece hacer mella en el separatismo catalán, ya que Esquerra Republicana podría reeditar los 15 escaños obtenidos en abril, o perder uno o dos como mucho, pero JuntsXCat, ganaría algo de peso en votos, con opciones a igualar los 7 diputados que tenía e incluso ganar uno. Idéntica proyección reciben los nacionalistas vascos del PNV que mejorarían intención de voto, y podrían pasar de 6 a 7 representantes en Madrid.

Claves



Pesimismo sobre la economía Los anuncios sobre malos tiempos económicos han dejado huella entre los españoles. Tres de cada cuatro considera que la desaceleración afectará mucho o bastante a su bolsillo, y cerca de la mitad cree que la situación económica irá a peor en los próximos meses. Si se les pregunta qué partido es el mejor para garantizar la estabilidad económica, uno de cada cuatro elige al PP y uno de cada cinco al PSOE, muy por delante de los demás. Eso sí, una quinta parte de los encuestados asegura que ninguna de las formaciones lo hará bien.



Más de 2.000 entrevistas La encuesta de Ipsos se ha hecho a través de 2.011 entrevistas on line, lo que da al sondeo un margen de error de +/-2,23%. El sondeo, un cuestionario que los encuestados respondieron en un tiempo aproximado de cuatro minutos, se realizó los días 28 y 29 de octubre, lunes y martes de la semana pasada.





La mitad de los votantes, indecisos o abstencionistas

Más del 55% de los españoles considera probable o muy probable que vuelvan a repetirse las elecciones

Los resultados de la encuesta están condicionados al alto número de indecisos y de posibles abstencionistas, que son más de la mitad de los posibles votantes. En concreto, uno de cada cuatro votantes todavía duda sobre a quién votará el próximo domingo. Indecisos están sobre todo los que votaron en abril a Ciudadanos (no tienen totalmente decidido su voto más de una tercera parte de ellos) y los que apoyaron al PSOE y a Unidas Podemos.

Ciudadanos es también el partido más afectado por la abstención. De sus votantes, más de una cuarta parte plantea no votar como una opción para el 10-N.



De Ciudadanos a Vox

Esta volatibilidad electoral se nota también en las posibles transferencias de un partido hacia otro. Nuevamente es Ciudadanos el partido que más las sufre, ya que apenas puede retener a seis de cada diez votantes y ve como el resto se van en su mayoría, y casi repartidos a partes iguales, hacia Vox o el PP.



También Unidas Podemos sufre un fuerte trasvase, sobre porque casi uno de cada cinco de sus votantes dicen que van a inclinarse por Más País, la formación de Íñigo Errejón.

Quienes conservan a sus votantes con más fuerza son sobre todo Vox (nueve de cada diez le seguirá apoyando), los socialistas (casi ocho de cada diez) y el PP (que conserva a tres de cada cuatro votantes).



Nuevas elecciones

A tenor de la encuesta los españoles no tienen gran confianza en que las elecciones del 10 de noviembre sirvan de algo. De hecho, casi seis de cada diez creen que la situación política seguirá igual de complicada y tres de cada incluso prevé que se complique más.

Más de la mitad de los encuestados asegura que las posibilidades de que haya acuerdos entre partidos tras las elecciones serán las mismas que habían antes de los comicios, pero hay un 23% que cree que hay más opciones para un acuerdo. A pesar de ello, más del 55% de los encuestados se teme que es probable o muy probable que se vuelvan a repetir por tercera vez las elecciones. Sólo uno de cada tres confía en que esta opción sea poco o nada probable.

