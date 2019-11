Aitor Esteban niega el saludo a Espinosa de los Monteros: "No damos la mano a franquistas"

Actualizada 02/11/2019 a las 15:50

El PNV ha asegurado que "no da la mano a franquistas" después de que el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y candidato a la reelección, Aitor Esteban, rechazara el pasado viernes por la noche saludar al representante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tras el debate en TVE, en el que el dirigente del partido de Abascal llamó a los jeltzales "racistas y xenófobos".



Al finalizar el programa, Espinosa de los Monteros fue a saludar al resto de portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara baja que habían participado en el debate a siete: Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC) y Esteban. No obstante, el cabeza de lista del PNV por Vizcaya al Congreso eludió darle la mano.



Por su parte, el PNV ha respondido a través de las redes sociales que, "en efecto, Aitor Esteban ha negado el saludo a un tipo que cinco minutos antes le había llamado, a él y a las mujeres y hombres" de su partido, "racistas y xenófobos".



En este sentido, la formación jeltzale asegura que "no es una cuestión de educación, sino de principios y dignidad". "Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas", ha aseverado. Durante el programa de TVE, Esteban aseguró que Vox "es un partido franquista".

En efecto, @AITOR_ESTEBAN ha negado el saludo a un tipo que 5 minutos antes le había llamado, a él y a las mujeres y hombres de @eajpnv, “racistas y xenófobos”. No es una cuestión de educación, sino de principios y dignidad. Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas. pic.twitter.com/zxS5xqTonV — EAJ-PNV (@eajpnv) 2 de noviembre de 2019

