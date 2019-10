El Gobierno analizará los "vivas a Franco" aunque cree que no es lo relevante

Actualizada 25/10/2019 a las 15:07

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo va a estudiar los "vivas a Franco" escuchados este jueves en el Valle de los Caídos por si pudieran ser motivo para la apertura de un expediente sancionador, aunque considera que no es el asunto principal de la exhumación de los restos del dictador.



En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha reconocido que el Gobierno analizará el episodio protagonizado por los familiares del dictador en el momento en el que el féretro con sus restos era introducido en el coche fúnebre tras ser exhumados de la basílica.



"Vamos a estudiarlo, pero honestamente no tenemos que mirar el dedo, tenemos que elevar la mirada", ha asegurado Sánchez, que ha insistido en que lo verdaderamente importante es que la exhumación de Franco fue una "gran victoria de la democracia".



Además de esos "vivas a Franco", este viernes se ha difundido un vídeo grabado en el cementerio de Mingorrubio en el que se aprecia un forcejeo entre algunos familiares del dictador y agentes de la Policía.



En la grabación puede verse y escucharse las protestas de esos familiares, que se quejan de que los agentes no les dejaban salir del panteón.

