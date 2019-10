Casado dice que Sánchez "ha fracasado" en Cataluña y se erige en alternativa

Actualizada 20/10/2019 a las 15:44

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "ha fracasado" en Cataluña, y por esta razón, se ha erigido en "alternativa", pues sólo su partido garantiza que "la unidad y la convivencia se recuperen".



Con estas palabras se ha expresado el líder de los populares durante un acto celebrado en Toledo, dedicado a las medidas económicas y laborales que quiere promover el PP si alcanza el Gobierno después de las elecciones del 10 de noviembre.



Pero la situación en Cataluña ha ocupado gran parte de su intervención, y así, antes del final, ha reclamado al presidente en funciones que "se ocupe de los cientos de miles de catalanes que lo único que desean es seguir viviendo en paz y con la normalidad de lo cotidiano".



Casi una semana después de la sentencia del "procés", sin embargo, los altercados violentos que cada noche desde entonces se han registrado en las calles de Barcelona y de otras ciudades catalanas demuestran que Sánchez "ha fracasado" tanto para afrontar el desafío soberanista como para gestionar la economía.



Según sus palabras, el Ejecutivo está "desbordado" por los acontecimientos y ahora más que nunca lo que se necesita es "un Gobierno de verdad, que lidere, que no esté enclaustrado en La Moncloa" y que "tome decisiones" sin que "le tiemblen las piernas".



Entre esas decisiones pendientes Casado ha mencionado la de enviar a Cataluña más efectivos policiales, y así, ha reconocido no entender por qué no actúan los GRS de la Guardia Civil, sus unidades de elite.



Casado ha erigido al PP en "alternativa", y por ello, ha enviado "un mensaje de tranquilidad", pues es su formación, ha dicho, la que asegura que "las cosas funcionen, que España crezca -económicamente-, que las pensiones estén garantizadas y que la unidad y la convivencia se recuperen".



Es todo esto, ha añadido, lo que está en juego en las elecciones del 10 de noviembre.



Para ilustrar la gravedad de lo que está sucediendo en Cataluña el líder del PP ha enumerado una serie de datos.



Según estos números, desde que en octubre de 2017 el independentismo certificó la declaración unilateral de independencia, 4.000 empresas han dejado Cataluña, se ha registrado una caída de 2.000 millones en la facturación, han dejado de ir 200.000 turistas y el sector turístico, en consecuencia, se ha contraído en unos 300 millones.



En esta semana, a raíz de los altercados violentos de las últimas noches, la economía catalana ha perdido 600 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Casado. Y los cortes de carreteras han provocado pérdidas de 25 millones diarios.



También ha hecho previsiones para el caso de que Cataluña se independice: el PIB catalán se reduciría en una cuarta parte, se perderían 720.000 puestos de trabajo y la tasa de paro, por ello, se iría al 30 por ciento.



Así que urgen decisiones y actuaciones que pongan fin a la deriva actual de los hechos, no lo que a su entender está haciendo Sánchez.



El presidente en funciones y líder del PSOE "está haciendo a los españoles rehenes de sus compromisos", entre ellos el que, según él, permitió que cuajara la moción de censura a Mariano Rajoy.



Durante su intervención ha confirmado que mañana viajará a Barcelona para tener diversas reuniones con "comerciantes y empresarios" afectados por los disturbios de las últimas noches, así como expresar personalmente su apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, también a los Mossos.

Selección DN+