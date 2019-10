Torra afea a Sánchez que quiera aleccionar sobre luchar contra la violencia

Actualizada 19/10/2019 a las 19:55

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado este sábado una carta al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que le reprocha que quiera darle lecciones sobre cómo condenar o luchar contra la violencia.

Torra ha enviado una carta después de que, según la versión de la Generalitat, Sánchez no haya atendido una llamada telefónica suya y, en cambio, Moncloa haya enviado un mensaje de respuesta a través de la prensa pidiendo que primero condene "rotundamente" la violencia.

"Usted no me tiene que dar lecciones a mí de condenar y luchar contra la violencia, porque yo, al igual que el movimiento independentista en los últimos años, he luchado siempre y condenado siempre las violencias, todas", ha señalado.

Torra constata en la misiva que Sánchez "se niega a hablar con el representante de los catalanes y, aún peor, se niega a establecer ningún tipo de diálogo".

En este sentido, ha denunciado que "se vuelve a poner de manifiesto que no tiene ningún relato político ni propuesta para Cataluña".

Torra le ha advertido de que "negarse al diálogo" en este momento, después de una sentencia del Supremo "completamente injusta" que ha despertado "la indignación de los catalanes", supone una "irresponsabilidad absoluta" que la comunidad internacional "no entenderá de ninguna manera".

En todo caso, el presidente catalán ha remarcado a Sánchez que nunca va a dejar de emplazarle al diálogo: "Siempre nos encontrará, dispuestos a hablar del derecho legítimo de Cataluña en el ejercicio a su derecho a la autodeterminación".

Torra le ha pedido que no busque "excusas donde no hay" y que asuma su responsabilidad de "hacer política democráticamente".

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+