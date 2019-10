Rivera avisa a Sánchez de que deberá negociar reformas con PP y Cs

Actualizada 08/10/2019 a las 10:40

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que no puede seguir pidiendo al PP y a Cs que "se entreguen", y que si quiere seguir en la Moncloa, deberá negociar reformas con la oposición.



En una entrevista en Onda Cero, Rivera ha indicado que Sánchez, decía este lunes "exactamente lo mismo que antes, sin moverse ni un ápice" respecto a su discurso de antes de que se convocaran unas nuevas elecciones generales.



A su juicio, el líder del PSOE no puede insistir en que "la oposición se tiene que entregar y que sus socios no pueden negociar con él", sino que tendrá que negociar "contenidos y reformas" con otros partidos.



El líder de la formación naranja ha reclamado al PSOE que esté "al lado del PP y de Cs en los temas de Estado" y, sobre todo, que no pierda "más oportunidades" de "rectificar y estar al lado de los constitucionalistas" para así "quitar la batuta a los nacionalistas"



