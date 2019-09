Pablo Echenique: "El PSOE no encontrará grietas en Unidas Podemos en la negociación"

Actualizada 07/09/2019 a las 11:50

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que el PSOE no encontrará "grietas" en Unidas Podemos durante las negociaciones que mantienen ambas formaciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.



Echenique se ha cuestionado en un tuit si el equipo de Pedro Sánchez está actuando "de buena fe" al intentar que el partido de Pablo Iglesias acepte "por la fuerza" que lo propuesto hace un mes "caducaba como un yogur".



"¿Buscar grietas en los que llamas tus "socios preferentes" para que acepten por la fuerza que lo propuesto hace un mes caducaba como un yogur y que te quedas con todo el gobierno como si tuvieras mayoría absoluta es negociar de buena fe? Por cierto, no las van a encontrar", ha reaccionado Echenique ante una información publicada por 'eldiario.es'.



Por su parte, el Gobierno ha afirmado que no contempla como una opción plausible sacar adelante la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, sin contar con el compromiso de Unidas Podemos de que seguirá colaborando con el PSOE el día después de la formación de ese nuevo Ejecutivo.



A pesar de que la reunión del jueves entre los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos se saldó con los morados quejándose de la "posición inamovible" del PSOE, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha reconocido que, pese a la persistencia de diferencias entre las dos formaciones, el compromiso de ambas de seguir hablando "no es poco en una negociación".



En concreto, garantizó ha garantizado que en algún momento habrá alguna reunión o contacto entre Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y ha señalado que los socialistas aspiran a que las conversaciones que han retomado con los morados puedan "ir generando esa confianza" que se perdió en julio y de la negociación "pueda emerger algo nuevo".

