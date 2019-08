Belarra ve un "error" la estrategia de "chantaje y no negociación" del PSOE

Actualizada 27/08/2019 a las 14:41

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, considera que la estrategia de "chantaje y no negociación" del PSOE es "un error", y ha lamentado que no haya otra opción "encima de la mesa", porque no existen contactos para negociar entre ambos partidos.

En una entrevista con Efe, Belarra ha asegurado que la propuesta programática planteada por su partido la semana pasada al PSOE para un Gobierno de coalición "es una buena oferta" y cree que "más fácil no se puede poner", por lo que ha reclamado que no dejen para "las últimas 48 horas" la negociación de un acuerdo.

"No entendería que Sánchez nos abocara a una repetición electoral, que cometiera esa enorme irresponsabilidad, simplemente porque alguien le susurra al oído que en las encuestas le puede ir un poco mejor", ha advertido.

Belarra ha planteado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está "perdiendo mucho tiempo" en este mes, no solo por irse de vacaciones, sino por dejar una posible reunión para el mes de septiembre.

A su juicio, los socialistas están usando la "misma estrategia" que tras las elecciones generales del mes de abril, la de poner "excusa tras excusa" para no sentarse a negociar, pero aún así, confía en que no se produzca un nuevo fracaso en las negociaciones para un acuerdo porque hay una "oportunidad histórica".

Pero sigue sin haber punto de encuentro ya que mientras el PSOE solo está dispuesto a negociar un acuerdo programático, desde Unidas Podemos insisten en formar parte del Gobierno, según ha dejado claro Ione Belarra.

"Queremos ocupar responsabilidades porque somos la garantía de que las políticas que se firman se hacen", ha afirmado.

De hecho, sospecha que esto es lo que está detrás de que Sánchez no quiera la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo y haya "vetado" a su líder, Pablo Iglesias, porque sabe que si están en el Gobierno "no va a haber acuerdos de maquillaje, sino políticas valientes".

Y sobre lo que Unidas Podemos estaría dispuesto a ceder en una negociación, ha apuntado que el propio Iglesias ha dado "un paso a un lado" para facilitar el acuerdo.

"Nosotros hemos dado todos los pasos para ponerlo lo más fácil posible y le toca moverse a Sánchez", ha reclamado, porque no volverá a ser como para la moción de censura, en la que le dieron un "voto gratis".

Tras insistir en que lo mejor es sentarse a negociar cuanto antes, ha rechazado el modelo de Gobierno "de partido único" que plantean los socialistas porque cree que ya está "fracasado" tras haber tenido que convocar elecciones anticipadas.

Para Belarra la propuesta de Gobierno de coalición es "exitosa", tal y como demuestran los acuerdos a los que han llegado PSOE y Unidas Podemos para gobernar en varias comunidades, mientras que ir a una repetición de elecciones supone el riesgo de que sumen más votos los partidos del "trío de Colón", en referencia a la derecha.

Por eso, ha reprochado que Sánchez, ante esta situación, está "pensando cómo llegar a ser presidente otra vez", mientras que Unidas Podemos piensa en la gobernabilidad para los próximos cuatro años y quiere un Gobierno de coalición con una mayoría suficiente para dar "estabilidad" al país.

Belarra ha descartado que una nueva negociación con el PSOE para una posible investidura de Sánchez pueda suponer algún tipo de fisura entre las confluencias de Unidas Podemos, ya que han presentado una "propuesta integral", un documento "muy debatido y hablado", así como "compacto" porque todo el mundo lo comparte.

