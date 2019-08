Sánchez pospone a septiembre los contactos con Iglesias y otras fuerzas e insiste en pactar un programa político

Actualizada 23/08/2019 a las 16:09

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tendrá la semana que viene contactos con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ni con dirigentes de otros partidos políticos, sino que mantendrá nuevos encuentros con colectivos sociales para preparar un programa político sobre el que negociar un futuro gobierno y evitar las elecciones.



La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha explicado que el presidente "tiene muy claro que quiere consolidar un 'corpus' de proyecto político programático" sobre el que buscar apoyos para un Gobierno "con una única dirección política" y "fuerte".



Ha zanjado una vez más la posibilidad de un Ejecutivo de coalición con Podemos y ha negado que la única alternativa sea la convocatoria electoral. "Es un falso dilema. Hay muchas fórmulas además del Gobierno de coalición que merece la pena explorar", ha dicho la portavoz.



Eso sí, en línea con la posición fijada esta semana por la vicepresidenta Carmen Calvo tras recibir la última oferta negociadora de Podemos, la portavoz ha afirmado que "el Gobierno considera que no hay posibilidades para un gobierno de coalición", como puso en evidencia, a su juicio, la negociación previa a la investidura fallida de Pedro Sánchez en julio pasado.



"Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción, pero hay otras opciones en las que sí queremos acercar posiciones, y es la del programa", entendido como un "compromiso claro" de acción del Gobierno que dé lugar a una legislación concreta, con sus respectivos plazos de desarrollo y financiación, ha explicado.



SÁNCHEZ MARCA LOS TIEMPOS



Celaá ha remarcado que Sánchez, como líder de la fuerza que más respaldo obtuvo en las elecciones del pasado 28 de abril, es quien "marca los tiempos" de la negociación para la formación de gobierno.



Así, ha justificado en el deseo del presidente de poder presentar al resto de fuerzas políticas un proyecto de gobierno enriquecido con las demandas de colectivos sociales su decisión de aplazar a septiembre los contactos con los partidos, que son al fin y al cabo quienes tienen que votar en la investidura.



NO PRECISA QUÉ COLECTIVOS SOCIALES



Celaá no ha podido precisar cuáles serán esos colectivos sociales a los que verá el presidente. Se espera que sea el PSOE quien los concrete y anuncie.



Sánchez prevé tener listo para finales de agosto ese programa de gobierno, que presentará en público, y sólo después empezará una nueva ronda con las fuerzas políticas.



El Ejecutivo, ha incidido Celaá, está convencido de que existen "más opciones" sobre la mesa que las de un Gobierno de coalición y ve espacio para "explorar" otras alternativas que permitan a España tener un nuevo Gobierno en septiembre.



A juicio del Gobierno, "aún hay tiempo" para evitar la repetición electoral, algo que no está sólo en la mano del PSOE, sino también en el resto de partidos, ha recordado la portavoz.



"El tiempo corre para todos", ha avisado, invitando a las formaciones a que cada una reflexione sobre cuáles son los escenarios que se abren y las posibilidades que tienen en su mano para decantar la situación hacia un lado u otro. El PSOE, ha recordado, se abstuvo en 2016 para

evitar la repetición electoral.

Selección DN+