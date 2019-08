El Gobierno cierra la vía del asilo para los menores del Open Arms

14/08/2019 a las 06:00

La situación de los 31 menores que aguardan un puerto seguro en el Open Arms ha abierto un nuevo frente entre la ONG española y el Gobierno socialista. El ministro de Fomento, José Luis Abalos, rechazó ayer que el capitán del barco tenga potestad para solicitar a la embajada en Malta que tramite una solicitud de asilo para los niños, tal y como hizo el lunes. Según el número tres del PSOE, con esta petición la ONG busca "seguir manteniendo la cuestión viva". "El capitán no tiene esa capacidad jurídica", zanjó Abalos. Es una explicación que no admite el Open Arms. "No tratamos de mantener viva la cuestión. Tratamos de mantener vivas a las 507 personas que están sufriendo un secuestro en medio del mar", respondió el fundador de la ONG, Oscar Camps. Además de los 151 migrantes del buque humanitario, otros 356 se encuentran en la misma situación en el Ocean Viking, de bandera noruega y fletado por SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras.



OLAS DE DOS METROS



Tras doce días embarcados, la situación de los rescatados va a peor. A los problemas físicos y psicológicos de los migrantes se sumará este miércoles un temporal que dará lugar a olas de más dos metros. A pesar de estas circunstancias, el Open Arms permanece a la espera en las inmediaciones de la isla italiana de Lampedusa. Los responsables del barco solicitaron este martes a las autoridades del país transalpino y a Malta la evacuación de un bebé y su familia, a causa de los problemas respiratorios que padece el pequeño, que poco después fue autorizada.



Este martes la ONU se sumó a las voces que reclaman una solución a esta nueva crisis. La Agencia para los Refugiados (ACNUR) afirmó que dejar en alta mar y en estas condiciones meteorológicas a personas que han huido de la guerra y la violencia en Libia sería "infligir aún más sufrimiento a su sufrimiento". Naciones Unidas exigió que se permita el desembarco inmediato de los migrantes y se les preste la ayuda humanitaria que necesitan. Italia y Malta no están por la labor, y el Open Arms sigue sin valorar la posibilidad de poner rumbo hacia un puerto español.



Este martes Cádiz se sumó a otras ciudades como Valencia y Barcelona al ofrecerse para acoger el barco de la ONG. Una vez en suelo español, los rescatados podrían presentar personalmente su solicitud de asilo, que debe concederse a todos a aquellos que sufren algún tipo de persecución en su país de origen.

