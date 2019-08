Actualizada 14/08/2019 a las 10:42

La vicesecretaria general de Organización y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha acusado este miércoles al PSOE de ser un partido "egoísta" y "desnortado" al no ser capaz de buscar los apoyos suficientes para investir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha pedido a los socialistas que se abstengan para que gobierne el líder del PP, Pablo Casado.

"Si Sánchez no está capacitado para desbloquear la situación, que se retire o ponga a otro candidato, o bien se abstenga y deje gobernar a Casado con el apoyo de otras fuerzas", ha manifestado Beltrán en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha tachado al PSOE de ser un partido "egoísta que solo cree en Sánchez y no en la unidad de España".



En este sentido, ha reiterado que el PP no se abstendrá para facilitar la legislatura del PSOE "después de la traición a los españoles en Navarra", en referencia al Ejecutivo que formó el PSN con el apoyo de Geroa Bai, Podemos, Izquierda-Ezkerra y la abstención de Bildu. "Cómo nos pueden estar diciendo que nos abstengamos después de la traición en Navarra", ha denunciado la 'popular'. "Es inaudito y no se lo vamos a perdonar al señor Sánchez", ha enfatizado. PIDE A SÁNCHEZ QUE SE RETIRE

Asimismo, la vicesecretaria de Organización del PP ha responsabilizado al presidente en funciones de la "parálisis" del país y la desaceleración económica, y le ha instado a que se retire. "Si no sabe llegar a acuerdos como nosotros, que se retire y permita desbloquear el gobierno", ha pedido Beltrán, que considera que el único partido capaz de formar gobierno es el PP.

"Estamos capacitados para desbloquear el gobierno porque hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos con otras fuerzas", ha asegurado Beltrán, poniendo de ejemplo los gobiernos de Andalucía, Murcia o la Comunidad de Madrid. "Llegamos a acuerdos donde sumábamos y así lo vamos a hacer porque lo mejor es un gobierno de centroderecha apoyado en la libertad", ha señalado.

Con todo, ante la posibilidad de una repetición electoral, la presidenta del PP navarro ha expresado que su partido "está siempre preparado" para afrontar los comicios "con las ideas claras". "Sabemos lo que queremos para nuestro país pensando siempre en los españoles y priorizando la unidad de España", ha concluido.

