José Luis Ábalos: “La fórmula del gobierno de coalición está agotada”

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha recalcado este martes que la fórmula de un gobierno de coalición que sigue exigiendo Unidas Podemos quedó “agotada”, y que las “reflexiones posteriores” a la sesión de investidura expresadas por ese partido no son merecedoras de un “nuevo intento”.



Es por eso que el Gobierno trabaja ahora en alcanzar un acuerdo exclusivamente programático, ha explicado Ábalos en Telecinco, que permita echar a andar la legislatura e “ir generando la confianza” que ahora dice no tener con Unidas Podemos.



Una desconfianza que ambos partidos consideran mutua, tal y como han precisado los miembros de sus respectivos equipos negociadores desde la investidura fallida de julio, y que, según Ábalos, es la principal razón para asegurar que la “fórmula o el intento” de gobernar en coalición “quedó agotado”.



“Las formas son importantes cuando se quiere formar parte de un gobierno, e incluso las reflexiones posteriores tampoco han ido acompañadas de un deseo de confianza que mereciera un nuevo intento”, ha añadido el también ministro de Fomento en funciones.



Pero para Ábalos, la responsabilidad del bloqueo político actual no solo recae sobre el partido de Pablo Iglesias, ya que ha considerado que debe producirse una “reflexión” también por parte de “la derecha”.



El PP “tiene que asumir que en gran medida ese bloqueo es responsabilidad en parte de la oposición”, ha señalado, ya que, a su juicio, "no tiene sentido que el fin del bipartidismo haya dado paso al bloquismo".



Por ello, ha instado al PP y a Ciudadanos a que reflexionen y muevan su posición para facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez, puesto que “luego tiempo tendrán” para activar “mecanismos de control” en el Parlamento en su papel de oposición.



“Pero primero, que dejen echar a andar la legislatura”, ha insistido.



