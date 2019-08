Normalidad en la primera hora de huelga en el Aeropuerto de Barcelona

Actualizada 09/08/2019 a las 09:04

Normalidad a primera hora en los filtros de seguridad de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat durante la primera jornada de la huelga convocada por los trabajadores de la empresa Trablisa.



Sobre las 8.15 horas de la mañana, las colas para superar los controles de seguridad no superaban los 15 minutos de espera de forma aproximada, aunque algunos trabajadores han hablado de esperas de media hora.



La huelga indefinida y de 24 horas de vigilantes de El Prat ha empezado a las 00.00 horas de este viernes, y los servicios mínimos decretados son del 90%.



Los trabajadores votaron durante el jueves si aceptaban la última propuesta de Trablisa: participaron 177 empleados de una plantilla de 500 personas y 175 la rechazaron.



Piden mejoras salariales y laborales, como un plus de un euro por hora trabajada para compensar la sobrecarga de trabajo en El Prat.



También exigen garantizar la paridad entre los vigilantes para no cargar con más trabajo a ellas al tener que registrar a las pasajeras en los filtros, descansos mínimos y dos fines de semana al mes, y asegurar la formación necesaria y que la tengan todos.



VUELOS FIN DE SEMANA



Se estima que la cantidad de vuelos durante este fin de semana sea de entre 950 y 1.000 diarios, entre salidas y llegadas, han informado fuentes de Aena.



La operativa prevista calcula 185.000 pasajeros para el viernes; 160.000 para el sábado y 180.000 el domingo.



