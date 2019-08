Ciudadanos sugiere que Rivera no se reunirá con Sánchez

Actualizada 08/08/2019 a las 15:07

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido este jueves al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que deje de "distraer" y llegue a un acuerdo con Unidas Podemos para poder ser investido como presidente del Gobierno. Además, ha dado a entender que si el líder de Cs, Albert Rivera, recibe su llamada para hablar de la investidura, volverá a rechazar reunirse con él.



En rueda de prensa en la sede del partido naranja, Villegas ha dicho que actualmente continúa, a través del intercambio de mensajes en los medios de comunicación y las redes sociales, la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para el "reparto del botín", tras la investidura fallida del pasado julio.



"Lo que se está definiendo en este culebrón del verano es si hay un acuerdo entre el señor Sánchez y su socio preferente, el señor (Pablo) Iglesias, en el reparto de sillas" del futuro Gobierno, y "todo lo que hay alrededor es ruido, humo y ganas de distraer", ha dicho Villegas, que ha criticado las "peticiones vacías" del jefe del Ejecutivo al PP y Cs para que se abstengan y permitan su investidura.



"POLÍTICA DE ÁLBUM DE FOTOS"



En este sentido, ha censurado la "política de álbum de fotos" de los encuentros de Sánchez con asociaciones y colectivos esta semana y también las "ruedas de reuniones" que pretende hacer "no con sus socios, sino con el resto de grupos" parlamentarios.



"Sánchez tiene que negociar con aquellos que le pueden dar apoyo", ha subrayado, reiterando que, si hay una nueva sesión de investidura, Ciudadanos volverá a votar "no" a un candidato que tiene "una idea sobre España totalmente opuesta a la que tiene Cs", al defender la "nación de naciones" y apostar por subir los impuestos.



Ese rechazo a facilitar la investidura ya se lo explicó Rivera al líder socialista en las dos reuniones que mantuvo con él tras las elecciones generales y también se lo trasladó al Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, según ha recordado Villegas.



"Creo que le debe de haber quedado bastante claro al señor Sánchez cuál es la postura de Cs", que, además, se niega a "seguirle la corriente" en su estrategia de "cortina de humo y álbum de fotos", ha insistido.



NO HABRÁ CANDIDATOS ALTERNATIVOS



En cuanto a las voces en el PP que plantean permitir la investidura de un candidato socialista que no sea Sánchez, por ejemplo Josep Borrell o Emiliano García-Page, el secretario general de Ciudadanos cree que esa opción "no se va a producir" porque lo que busca el líder del PSOE es pactar con Unidas Podemos pero dejándolo fuera del Gobierno o dándole el menor número de ministerios posible.



Tampoco da credibilidad a las palabras de Sánchez sobre la desconfianza mutua entre su partido y Podemos. "Parece que tienen una desconfianza para repartirse los sillones, pero no para las políticas que quieren hacer en España", ha indicado, señalando que ambas partes ya llegaron a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado y que coinciden en la política económica y laboral.



Así las cosas, Villegas ha afirmado que "o hay acuerdo con Podemos o no hay acuerdo con Podemos", pero "no hay nada más encima de la mesa" porque la abstención o el voto a favor de Cs a la investidura de Sánchez "es imposible".



Pero si finalmente no se produce ese acuerdo y hay que volver a celebrar unas elecciones, "será el fracaso del señor Sánchez" por no haber sido capaz de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para volver a ser presidente, ha advertido.

