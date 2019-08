Errejón llama a la izquierda a entenderse para formar un Gobierno, sin "humillar" al otro

Actualizada 05/08/2019 a las 14:21

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha apostado este lunes por "la vía del entendimiento" ante el acuerdo a nivel nacional para formar un nuevo Gobierno central, en lugar de la "voluntad de humillar o pelear" y dejar de pensar "tanto en el telediario".



Errejón, en rueda de prensa en la Cámara regional, al ser preguntado sobre que el Rey Felipe VI haya dicho que espera que los partidos puedan encontrar una "solución" a la situación política española antes de ir a unas nuevas elecciones, ha bromeado con este "sesudo análisis" del jefe de Estado porque es evidente que "no hacen falta nuevas elecciones".



"La mayoría progresista votó el 28 de abril que unas derechas muy extremadas no se hicieran con la regencia de nuestro país. Si mucha gente acudió para evitar el retroceso, les corresponde a las formaciones políticas ser leales a esa encomienda recibida mediante el camino del entendimiento y nunca en la voluntad de humillar al otro o la pelea por el relato, sino la voluntad de llegar a entendimientos", ha sostenido.



De esas negociaciones, Errejón ha señalado que "no tiene que salir una investidura, sino un Gobierno", que se ponga a trabajar para hacer "sostenible el problema de pensiones, un gobierno estable que tenga proyecto de largo recorrido y es lo contrario a este juego de regates, de ver quién se impone al otro, la humillación parcial". "Hay que dejar de pensar tanto en el telediario", ha zanjado.



