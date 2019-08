Valencia se ofrece para acoger el barco Open Arms

Actualizada 03/08/2019 a las 16:51

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado este sábado que ofrece el puerto de la ciudad para acoger el barco de la ONG Proactiva Open Arms porque Valencia es "una ciudad de acogida, abierta y con un deber ético y humano con las personas que arriesgan sus vidas huyendo del terror, la guerra o la miseria".



El barco de la ONG Proactiva Open Arms rescató este jueves a 55 personas que iban a bordo de una patera que se hundía en el Mediterráneo y busca un "puerto seguro" para su desembarco. Un día después, durante la madrugada de este viernes, rescató a 69 personas "con signos inequívocos de violencia" sufrida en Libia. Entre ellas, dos mujeres embarazadas que han sido evacuadas por la Guardia Costera italiana este sábado.



En este contexto, el alcalde de Valencia ha anunciado en un comunicado que la corporación municipal, junto con la Generalitat, solicitará al Gobierno de España que abra el puerto de la ciudad a este barco con 122 migrantes a la deriva.



Esta decisión se ha producido después de que el primer edil haya mantenido una conversación con la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y con el visto bueno además del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, según han detallado a Europa Press fuentes de Igualdad.



Ambas administraciones han acordado que el puerto de Valencia se ofrezca a acoger el barco de la ONG en caso de que esta no encuentre un puerto más cercano y seguro donde desembarcar, han explicado desde la administración autonómica.



Si finalmente Valencia recibiese a la embarcación, se establecería una colaboración entre ambas administraciones similar a la que se produjo con la llegada del Aquarius. Así, la Conselleria de Igualdad se encargaría del dispositivo de acogida para atender a las personas rescatadas por la ONG.



El alcalde de Valencia ha mostrado su "confianza de que el Gobierno no dudará en posicionarse en la misma línea" que el gobierno municipal y autonómico valencianos. "Las vidas de estas personas no pueden esperar más", ha zanjado.



"Queremos continuar el camino que empezamos con el Aquarius", ha indicado Joan Ribó, antes de afirmar: "Valencia y los valencianos queremos estar al lado de los valores de solidaridad, de bienestar y de libertad que Europa siempre ha representado".

Te puede interesar

Selección DN+